¿Cómo preparo la temporada? ¿Pongo a tope a los jugadores para que lleguen al comienzo y afronten los tres primeros meses al máximo de forma física? ¿Cómo afronto el parón de mes y medio de noviembre y diciembre? ¿Hago otra especie de pretemporada? Si cargo mucho al principio a los futbolistas, ¿llegarán fundidos a los últimos meses de competición en los que se decide todo?

Esas son algunas de las preguntas que seguro que se están haciendo el entrenador del Elche CF, Francisco, y sus ayudantes, al igual que el resto de cuerpos técnicos de Primera División.

La temporada 2022-2023 va a ser muy atípica, con un parón de 46 días entre noviembre y diciembre por la celebración del Campeonato del Mundo de Catar. Habitualmente, los Mundiales siempre se habían celebrado en verano, a finales de curso, pero, en esta ocasión, será entremedio, lo que genera las dudas de lo desconocido.

Habrá tres meses de competición antes del parón mundialista. LaLiga comenzará el fin de semana del 12,13 y 14 agosto de agosto y finalizará el 4 de junio. El 14 de noviembre se jugará la última jornada antes del Mundial, que se disputa del 21 de noviembre al 18 de diciembre, por lo que las selecciones solo tendrán apenas una semana de preparación.

Hasta el primer descanso está previsto que se celebren 14 jornadas, que pueden marcar el devenir de los equipos durante el campeonato. Entre el 19 y el 27 de septiembre, después de los primeros seis partidos, también habrá otro parón de selecciones. En esa ocasión será para que se disputen las dos últimas jornadas de clasificación para la Fase Final de la Liga de Naciones, cuyos primeros cuatro encuentros se han jugado estas dos últimas semanas.

Por lo tanto, habrá dos bloques antes del Mundial de seis y ocho partidos, que también serán analizados por los entrenadores a la hora de realizar la planificación de la pretemporada.

Una semana y Navidad

A partir del 14 de noviembre, los futbolistas que no estén convocados para el Mundial tendrán diez días de vacaciones. En el caso del Elche, si no llega ningún fichaje internacional, no se prevé que ninguno acuda al Campeonato del Mundo de Catar. La Chile de Roco y la Colombia de Mojica y Helibelton Palacios no se han clasificado, mientras que Lucas Boyé tiene muy difícil estar en la lista definitiva de Argentina.

A finales de noviembre, los jugadores deberán reincorporarse a sus respectivos equipos y LaLiga ya ha avanzado que tiene previsto organizar diversos partidos amistosos, tanto en España como en el extranjero.

A la conclusión del Mundial, el 18 de diciembre, los futbolistas también tendrán un periodo de vacaciones de Navidad. La competición liguera se reanudará a partir del 29 de diciembre y habrá encuentros en Nochevieja y en Año Nuevo.

Copa del Rey

Los equipos de Primera División entrarán en la Copa del Rey después de las eliminatorias previas. Será a partir del 13 de noviembre y solo jugarán una durante el año 2022.

Posteriormente, una vez que se pase el parón de mes y medio por el Mundial y el descanso de Navidad, desde enero de 2022 hasta el 4 de junio, que finalice la competición, ya no habrá apenas descansos. LaLiga solo parará una vez. Será entre el 20 y el 28 de marzo para la disputa de partidos internacionales de selecciones.

Por lo tanto, está campaña habrá dos grandes bloques: Uno de tres meses, de mediados de agosto a mediados de noviembre; y otro de seis meses, desde principio de enero a principio de junio.

Con esa distribución, puede haber hasta dos pretemporadas. Una entre julio y agosto y otra entre noviembre y diciembre.

Francisco, en su primer curso en el Elche, siempre ha sido un técnico que ha querido que sus futbolistas estén «a full», como suele decir, para todos los partidos. Ahora tendrá que calibrar, con esta preparación diferente y atípica, si opta por una pretemporada en verano para llegar al máximo nivel al comienzo de Liga o cargar bien las pilas para un curso largo, que se puede decidir entre los meses de enero a junio. Seguro que el día 23, cuando se conozca el calendario de emparejamientos, se van a disipar muchas dudas.