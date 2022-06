El gran partido realizado por Javier Pastore en la última jornada de LaLiga frente al Getafe provocó la euforia y que cambiara su situación en el Elche CF, donde tenía los dos pies fuera. El centrocampista argentino recibió los elogios del entrenador, Francisco, del propietario, Christian Bragarnik, y de toda la afición.

Sin embargo, con el paso del tiempo y con un análisis más en frío, se ha ido estudiando la situación y todas las partes son conscientes de que no es lo mismo el último partido de la temporada, entre dos equipos con nada en juego, que otro que requiera máxima tensión y esfuerzo.

El club y Francisco verían con buenos ojos que se quedase. «El Flaco» ha sido un ejemplo de profesionalidad y, si consigue alcanzar una buena forma física, tiene calidad para dar y regalar.

El futbolista quiere quedarse, pero, si lo hace, es para tener un papel protagonista y no residual, como esta campaña, en la que apenas ha jugado 664 minutos en 13 partidos de Liga y dos de Copa.

Durante los últimos dos meses, Pastore ha reconocido que se ha encontrado muy bien a nivel físico y su deseo es mantenerse de la misma forma. Prueba de ello es que, a pesar de estar de vacaciones, no ha parado de hacer ejercicios en su gimnasio particular en su chalet en Playa de San Juan y también se ha visto en algunas imágenes corriendo por la playa.

El internacional argentino no se ha marchado de vacaciones, porque sus hijos todavía estaban en el colegio. Una vez que esta semana concluye el curso, su intención es viajar a su país para ver a su familia y descansar.

Otra prueba de que su deseo es quedarse es el hecho de que mantiene los alquileres de su residencia en la playa, a la que accedió tras su llegada al Elche y que era donde la temporada pasada vivía otro argentino, Emiliano Riggoni, que se marchó al Sao Paulo.

Muy cerca de su vivienda habitual también se encuentra otro piso que tiene alquilado para la cuidadora de sus hijos y su fisioterapeuta particular.

En ningún momento ha mostrado voluntad de dejar ambos apartamentos y su deseo es poder regresar después de las vacaciones.

Pastore, por su comportamiento ejemplar, se ha ganado el respeto de propietario, entrenador y compañeros. Aunque la decisión última va a ser de Bragarnik, el máximo accionista es consciente de que se trata de un caso especial.

El jugador también quiere continuar en Europa y no pretende adelantar su regreso al fútbol argentino. España y el Elche cumple todas las condiciones, pero lo que no quiere es tener una temporada intermitente, con parones por molestias y porque su cuerpo no responde.

«El Flaco» está deshojando la margarita para decidir qué hacer. También está a la espera de si le surge otra oferta que le pueda agradar y que satisfaga sus deseos futbolísticos.

Probarse

Una de las alternativas que está ganando más fuerza en los últimos días es que el internacional argentino comience la pretemporada a las órdenes de Francisco. En los últimos años no ha tenido, debido a las lesiones, la oportunidad de iniciar el periodo de preparación junto al resto de sus compañeros. Pastore entiende que puede ser una buena prueba de fuego y que, si continúa teniendo las buenas sensaciones de los últimos meses, podría seguir en el Elche y ser un jugador importante dentro de la plantilla.

En el club no ven con malos ojos esa posibilidad y es una opción para determinar a qué lado se decanta la balanza.

Bragarnik sabe que tener al argentino en el club ilicitano es un lujo y, a la vez, un gran escaparate a nivel internacional. Eso fue uno de los motivos para su fichaje la pasada temporada, cuando existían dudas sobre su estado físico.

En el tema económico, las dos partes no tendrían problemas para terminar de entenderse y quedaría en un «segundo plano».

Javier Pastore tiene previsto marcharse de vacaciones está semana y tiene todo preparado en Playa de San Juan para volver. Las próximas semanas serán definitivas para poder encontrar una solución. Mientras tanto, la margarita continúa deshojándose.