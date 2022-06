Tiempo de mercado es sinónimo de calma para Christian Bragarnik. Mientras al entorno se le aceleran las pulsaciones cada vez que salta una notificación en las redes sociales oficiales del Elche, en busca del ansiado emoticono de los ojitos que dé paso a un fichaje, el propietario de la SAD no esconde que no le gusta dar un paso en falso.

Esta semana se cumplirá un mes desde que el Elche acabara la Liga, el pasado 22 de mayo con la festiva victoria frente al Getafe en el Martínez Valero que puso el broche perfecto al curso. Desde entonces no ha habido demasiados movimientos en el Martínez Valero. La campaña se cerró con el «Tour Bragarnik 2022» por los medios de comunicación, durante el cual el argentino ya dio pistas sobre que esperaba un mercado lento, una vez más.

Eso sí, el primer punto de su hoja de ruta se afanó a cerrarlo pronto: la continuidad de Francisco como entrenador del conjunto franjiverde. A partir de ahí vendrá el resto. A la ampliación de la vinculación del técnico le siguió la de dos de los futbolistas que esta temporada ya han lucido la franja verde. Por un lado se ejecutó la opción de compra por el delantero Ezequiel Ponce, comprado en propiedad al Spartak de Moscú, y por otro se selló la renovación del central Diego González, fortaleciendo la confianza en un futbolista que no ha tenido un final de Liga brillante, pero cuyo mejor tramo de curso coincidió con el del equipo.

A estas tres ampliaciones hay que añadir el regreso del lateral izquierdo Salinas, tras su excelente temporada en Salamanca. Está por ver si el canterano cumple su sueño de vestir la zamarra franjiverde en la 2022/23 o si sube antes un primer escalón en su evolución con un préstamo a un club de Segunda División. Pretendientes no le faltan, siendo el Mirandés el que suena con más fuerza. Werner, Josema, Jony Álamo, Manu Justo y Mourad también regresan de cesiones.

Por lo que respecta a las bajas, el Elche ha hecho caja con el traspaso de Iván Marcone, cuyo rendimiento en los dos años que ha militado en la entidad ilicitana ha dejado mucho que desear. Los casi dos millones de euros que va a conseguir sacar Bragarnik a Independiente de Avellaneda se ven como el mejor servicio que ha hecho el centrocampista en los últimos 24 meses.

Piatti, que ha firmado con Estudiantes, Barragán y Carrillo también acaban contrato el próximo 30 de junio. El lateral ya se despidió del club en sus redes sociales, algo que todavía no ha hecho el atacante argentino. Los cedidos Kiko Casilla, Olaza y Kike Pérez tampoco prorrogarán su vinculación con el Elche, al menos de momento, al no haberse ejecutado las opciones de compra al Valladolid de los dos últimos. Antes del regreso al trabajo el 4 de julio se esperan movimientos.

17 jugadores con contrato en vigor

Si Francisco tuviera que empezar mañana mismo la pretemporada tendría a sus órdenes a 17 futbolistas de la primera plantilla: los porteros Badia y Werner; los defensas Roco, Verdú, Bigas, Josema, Palacios y Mojica; los medios Guti, Gumbau, Fidel, Josan y Morente; y los delanteros Boyé, Milla, Ponce y Justo.

A ellos habría que añadir a Salinas, John, Jony y Mourad; canteranos a las puertas del primer equipo. Este último y Manu Justo no cuentan. Bragarnik tiene dos semanas para perfilar la plantilla que empiece la pretemporada.

Omar Mascarell y Pere Milla, los dos puntos calientes

No hay verano en fútbol sin culebrones. En el Elche están especialmente atentos a dos, ambos protagonizados por pilares fundamentales del pasado curso: Omar Mascarell y Pere Milla.

El proceso de renovación del mediocentro canario va más lento de lo que gustaría en las oficinas del Martínez Valero. En la entidad son conscientes de que el futbolista está interesado en seguir en la ciudad de las palmeras, pero también de que le están llegando otras ofertas, contra las que no será sencillo competir en cuestión económica.

Su buen rendimiento tras una mala etapa en Alemania y su aclimatación al equipo son tenidos en cuenta para pensar de manera optimista en una posible renovación.

Por lo que respecta al caso Pere Milla, el Elche no se mueve de su posición inicial, la de dar por renovado al delantero tras la permanencia. Los gestores franjiverdes consideran que el órdago que lanzó el jugador con su comunicado no le ha salido como esperaba y mantienen que le esperan el 4 de julio, día de regreso a los entrenamientos. Posiblemente hasta entonces no haya novedades.

Por último, el club también mantiene abierta la posible renovación de Pastore, con quien hay entendimiento total en el caso de que ambas partes estén decididas a seguir su vinculación. El siguiente paso sería sentarse y cuadrar euros y roles.