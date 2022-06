Rodrigo Mendoza (Murcia, 15 de marzo, de 2005) se ha convertido en la gran perla de la cantera del Elche. A sus 17 años, ha completado una temporada de ensueño. Pasó de cadete a juvenil y en tan solo un año ha dado el salto al Juvenil A de División de Honor e, incluso, ha llegado a debutar con el filial. Su gran premio ha sido ir convocado con la selección española sub’17, en la que se ha convertido en un clásico para Julen Guerrero y estuvo presente en el pasado Campeonato de Europa, disputado en Israel.

El centrocampista franjiverde asegura que ha sido un curso “en el que que he dado muchos pasos hacia adelante. Al principio, me costó un poco porque era pasar del equipo cadete al Juvenil A y, luego, ir convocado con el Ilicitano y poder debutar. Pero, poco a poco, me estoy acostumbrando a las diferentes categorías y gracias a los entrenadores y a los compañeros de los equipos se me hizo más fácil y más ameno”.

El joven jugador de la cantera señala que poder estar en el Europeo “fue una alegría muy grande. Las convocatoria, más o menos, me la esperaba, porque había estado en las anteriores de los partidos de preparación. Estoy muy contento de poder representar a España en un Campeonato de Europa sub’17 y ha sido otro paso para seguir creciendo y el premio a la gran temporada que me ha salido. Gracias al Elche he podido ser llamado por la selección”.

España fue eliminado por Portugal en la única derrota del combinado de Julen Guerrero. “Fue una pena, pero supimos asimilarlo, porque formamos un grupo increíble. Esa fue la clave para ganar tantos partidos antes del Europeo y llegar invictos. La fortaleza en la derrota nos unió todavía más”.

Rodrigo Mendoza está muy agradecido al club ilicitano. “El Elche es el club que me está ayudando a crecer tanto en tan poco tiempo. He sabido adaptarme cada vez más rápido y espero que sea por muchos muchas y que aquí pueda seguir creciendo como futbolista y como persona”.

De cara a la próxima temporada, el joven centrocampista, a pesar de contar con solo 17 años, dará el salto al Ilicitano e, incluso, en la entidad no descartan que pueda hacer la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Francisco. “Las metas que me marco es continuar dando pasos en mi carrera. Creo que estoy cada vez más preparado para dar pasos hacia adelante y me estoy preparando fuerte para poder hacerlo”.