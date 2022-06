El canterano Diego Bri se marcha al Atlético de Madrid

El Elche ha anunciado hace unos minutos el acuerdo al que ha llegado con el Club Atlético de Madrid para el traspaso del futbolista Diego Bri, que se incorpora a las filas del equipo colchonero. La entidad franjiverde no da más detalles sobre el convenio al que han llegado entre ambos clubes y solo ha querido "agradecer el comportamiento y el trabajo del canterano durante su etapa como franjiverde", deseándole "la mayor de las suertes en su trayectoria tanto profesional como en el plano personal".

Diego Bri, nacido en Elche en 2002, es un extremo que se ha formado en las categorías inferiores del club ilicitano y en 2018 debutaba en el segundo equipo, el Elche Ilicitano, con el que ha jugado 40 partidos marcando seis goles. En el primer equipo debutó en la temporada del ascenso a Primera División con Pacheta en el banquillo en 2020. Fue frente al Extremadura, con solo 17 años. Cumplía un sueño en partido oficial. El extremo ilicitano salió a los 77 minutos sustituyendo a Nuke Mfulu, se situó primero en la banda izquierda y en los últimos minutos del encuentro en la banda derecha. A pesar de los pocos minutos que estuvo en el terreno de juego dejó detalles de desparpajo y desborde.

Tras su debut ante el cuadro extremeño, Bri dijo que "este partido. La lástima ha sido no haber podido conseguir los tres puntos, pero no pasa nada porque la reanudación de la Liga acaba de empezar y hay que seguir a tope. Si juego bien y si no lo hago voy a seguir entrenando con muchas ganas para aprender y ayudar al equipo a conseguir el objetivo de estar arriba en la clasificación", comentó el joven jugador ilicitano tras el choque ante los extremeños.

Durante las dos últimas temporadas, Diego Bri ha jugado algunos minutos con el primer equipo en Copa del Rey y ha entrenado en repetidas ocasiones en dinámica del grupo del Elche CF. Estaba llamado a hacer la pretemporada con Francisco.

El canterano llegó al club ilicitano en Cadete tras haber estado en las categorías inferiores del Celtic Elche. Estuvo en el Juvenil B de primer año y esta temporada ya jugó en el Juvenil A de División de Honor, incluso tuvo la oportunidad de debutar con el filial en Tercera División frente al Olímpic de Xàtiva, en el último partido de Sergio Pelegrín al frente del Ilicitano.

Diego Bri venía apuntando maneras desde hace tiempo, incluso el Levante estuvo a punto de ficharlo, pero desde que Sergio Mantecón y Rubens se hicieron cargo del fútbol base frenaron cualquier operación porque lo consideraban un jugador con mucho futuro. ​

De hecho, el canterano era uno de los jugadores más prometedores del filial. La oferta del Atlético le ha seducido y el Elche no ha querido frenar su progresión y recibirá una compensación económica a cambio.

Diego Bri firma con el club colchonero para jugar en su filial, según anunciaba en su página web, en la que se informaba de que ha firmado hasta 2026 y se destacaba que, "con 17 años de edad, ya debutó en partido oficial con el primer equipo ilicitano, y se trata de un jugador rápido y polivalente, con buen uno contra uno, llegada y capacidad para jugar en ambas bandas".

El jugador ilicitano exponía ante los medios oficiales del Atlético de Madrid que "es uno de los días más felices de mi vida y de la de mi familia. Que un histórico como el Atlético de Madrid haya llamado a mi puerta es una sensación indescriptible. El míster me ha transmitido muy buenos conceptos y estoy convencido de que este año conseguiremos muchos éxitos".