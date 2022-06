Diego Bri, el canterano del Elche CF que ha sido traspasado al Atlético de Madrid, ha querido despedirse del club ilicitano y de toda su afición agradeciendo el apoyo que siempre ha recibido y asegurando que “me voy del club que he sido, soy y seré aficionado”. Además, ha señalado que “mi corazón siempre tendrá una franja verde”.

El canterano ha firmado con el club colchonero por cuatro temporadas y esta próxima campaña comenzará jugando con su filial. La propuesta era irrechazable, tanto a nivel deportivo como económico y el joven jugador ha considerado que era el momento de dar un salto en su carrera y dejar el club donde ha permanecido desde niño. La entidad franjiverde también va a percibir una cantidad económica como compensación por el traspaso y no ha querido cortar la progresión de Diego Bri.

El jugador ilicitano ha publicado una carta de despedida a través de sus redes sociales bajo el título: “Para siempre, ¡Mucho Elche!. Diego Bri ha indicado que “hoy es un día extraño. Dejó atrás una etapa inolvidable de mi vida. Tras tantos viajes, experiencias y partidos, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Me voy del club que he sido, soy y seré aficionado, y que me ha dado inmensas e incontables alegrías, como el día de mi debut en el primer equipo o conseguir el ascenso a Montilivi”.

El extremo zurdo ha recordado que “desde niño, que empecé a dar patadas a un balón, siempre soñé con jugar con el primer equipo de mi ciudad en el Martínez Valero y gracias a este club he conseguido cumplirlo”. En el apartado de agradecimientos, ha indicado que “quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado en este camino, así como a cuerpos técnicos, médicos, utilleros, direcciones deportivas… Me gustaría dar las gracias a todos mis compañeros que me han hecho sentir uno más desde el primer momento, desde todos mis compañeros del fútbol base hasta los del primer equipo”.

Por último, Diego Bri ha comentado que “estoy seguro de que van a llegar grandes éxitos en el Centenario. Como ilicitano que soy, solo deseo el bien para el Elche CF y su afición. Os seguiré desde todos los lados. Mi corazón siempre tendrá una franja verde”, ha finalizado el canterano que este viernes ya estuvo en las oficinas del estadio Metropolitano firmando su nuevo contrato con el Atlético de Madrid y posando con sus nuevos colores: los rojiblancos.