Esperanzador arranque de la campaña de abonos del Elche

Esperanzador inicio de la campaña de abonos del Elche, que se ha marcado como meta superar los 20.000 socios en la temporada del Centenario. El club ilicitano abría hoy, a las 10 de la mañana, sus puertas en las oficinas del estadio Martínez Valero y de la tienda oficial del centro comercial L'Aljub, ante decenas de expectantes seguidores franjiverdes, la mayoría muy animados con su equipo y con la próxima campaña. En esta jornada comenzaba únicamente la renovación de abonos, ya que será el día 25 de julio cuando el club inicie la venta de nuevos carnets, pero el ambiente en los primeros minutos fue excelente y los aficionados se mostraron muy ilusionados con lo que el Elche pueda realizar este año.

El joven Eduardo Díez lleva "desde los tres o cuatro años viniendo regularmente al fútbol y soy abonado desde que cumplí los 12". Está conforme con los precios y este año va a celebrar el Centenario "con un cambio de localidad, de anillo a preferente. No sé si considera un abono nuevo o un cambio, así que voy a ver si hoy mismo puedo conseguirlo o he de esperar a que se abra a los nuevos abonos", explica en la fila. La cola no es muy amplia, pero también es cierto que el club ha adelantado unos minutos la apertura y que ha dispuesto en las oficinas del socio a seis operarios en tres puntos de atención. También existe la figura del organizador, que va dando paso a los aficionados a su puesto.

Es el primer año, tras la pandemia, que la mascarilla no es obligatoria a la hora de entrar a las dependencias de venta. Y que no se prevén restricciones de público en los estadios. Esta campaña se respira un gran ambiente. "Desde 160 euros el abono para ver fútbol de Primera División. El que no que no viene es porque no quiere", apunta José Ferrández. Tiene dos abonos en la mano, el suyo y el de su hijo. Ha llegado tercero a sacarlos. "Es mi pequeño el que me motiva a venir. Desde los 3 años le gustaba venir a la tribuna de animación y gracias a él pues yo también vengo. De hecho, este año me quedo sin viaje de vacaciones porque la Liga empieza pronto. No me deja. Y la ilusión de mi hijo lo vale", expone.

En la primera hora de venta el Elche ha registrado decenas de abonos. Como el de Gabriel Martínez, que lo adquiere por segunda vez. "Me ha animado el Elche y vengo siempre con mi mujer a ver al equipo. Los carnets me han costado 5 euros más baratos que el año pasado. Es un detalle. Como lo tuvieron con el Barça y el Madrid esta temporada, en la que solo me costó 15 euros la entrada. Correctísimo". Gabriel es natural de Mutxamel, pero "me da igual cómo se llame el equipo. Es fútbol de Primera y además el Elche está haciendo las cosas muy bien. No como el Hércules...".

En taxi llegan al estadio una madre con su hijo. "Venimos a algunos partidos normalmente, pero esta vez queremos sacarnos el abono porque es un año histórico y el Elche está demostrando estar muy bien", indica Jerónimo Martínez. Dolores de Rojas Botella destaca que "estamos muy ilusionados, pero hoy no hemos podido sacar el abono porque nos han dicho que solo son renovaciones. Volveremos el día 25".

Los aficionados saben que están haciendo historia. "Pues sí, me siento parte de esta historia y creo que con derecho. De niño ya iba a Altabix y he sido socio incluso en Segunda B", expone Fernando Bueno, que "de todos modos lo más importante es el futuro, esta temporada. Tenemos muchas ilusiones". Además, resalta que los precios "son más baratos que el año pasado, asequibles. El propietario no se ha aprovechado de la situación y eso es de agradecer".