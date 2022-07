Además de cantante, guitarrista y compositor, Javier Baeza lleva más de 18 años formando parte del departamento creativo del Grupo Antón como diseñador gráfico. El trabajo en equipo (le gusta subrayar) ha sido siempre fundamental en la agencia y, ahora, con la elaboración del logo del centenario del Elche CF, suma a su currículum otro gran proyecto que estará presente durante toda la temporada 2022-23 en el club franjiverde.

¿Qué inspiración técnica ha habido en la elaboración del logo? ¿Qué complejidades habéis tenido a la hora de realizarlo?

Todo empezó porque el Elche CF convocó un concurso a tres agencias. Participamos en ese concurso, presentamos dos propuestas y finalmente nos comunicaron que fuimos los ganadores. A partir de ese momento, hicimos cambios en las dos propuestas iniciales. El Elche CF también intervino y el propietario del club, Christian Bragarnik, junto al equipo directivo de comunicación, nos pidieron algunos mínimos ajustes del logo para ajustarlo a como el club quería.

¿Qué se destaca o se recupera del primer logo y escudo que llevó el Elche CF en sus camisetas?

El club, cuando nació, tenía un logo ovalado, como el de la ciudad, y que está documentado en distintas fotografías. Aquel escudo parece ser, aunque no está corroborado ya que no había color, estaba dividido en dos trozos: uno inferior y otro superior. Y justamente partimos de ese planteamiento para hacer una evolución.

Como elementos principales, el club quería que recordara al escudo actual y se mantuviera, la idea no era sustituir uno por otro, pero tendría que tener la esencia del escudo. El club ya ha utilizado la silueta del escudo varias veces como recurso gráfico. Entonces, este logotipo que hemos hecho, partía de esa idea.

Técnicamente, queríamos que fuera un logo muy lineal, que tuviera poca complejidad gráfica y que representara los elementos más importantes del club y los 100 años del club. Nos basamos en la idea de evolucionar, partiendo del logotipo ovalado original del club de hace 100 años. Nos basamos en la silueta actual, pero a la vez, evolucionando a una blanca o verde arriba, y otra abajo.

Queríamos reflejar la franja de la camiseta y al añadirle el número 100, teníamos una masa de blanco que representaba a la camiseta. Con esos elementos, aunque elimines las letras de abajo que ponen “Centenario”, una persona que vea el logo no tiene dudas de que eso es un centenario.

La franja tiene un movimiento ascendente. Esto lo hemos hecho aposta para infundirle suerte, buscamos el éxito y entonces la curva va hacia arriba, ligeramente inclinada. Lo normal es que hubiese estado recta, pero de esa manera no tenía movimiento.

Otra de las aportaciones del club, más específicamente de Bragarnik, fue la del balón. En este caso es un balón retro, como los que se utilizaban en los años 20, que recuerda a los orígenes e incide en el deporte del que se trata. Ya ha habido gente que, incluso, se lo ha tatuado, aunque le ha añadido una bandera del Elche CF.

¿Qué tipo de colores habéis utilizado? ¿Por qué la elección de esos colores?

En los colores está planteado el original, que es un verde sobre un fondo blanco. Es un verde con un pequeño degradado. Al margen de las versiones normales, de representarlo en positivo o negativo, el club nos pidió que tuviera una versión con dorado. El club quería que tuviera un punto dorado. Nosotros ya lo teníamos trabajado, pero lo habíamos hecho para hacer pines o alguna pieza de merchandising especial. Al club el que más le gustaba era el que incorporaba el dorado. Una vez sabido esto, todo el equipo preparó una versión oficial con dorados.

¿Qué importancia identitaria tiene el centenario para una ciudad como Elche?

El Elche ha tenido la suerte y el trabajo de celebrarlo en primera división, para la ciudad eso supone un hito brutal. Estoy convencido de que la ciudad va a tener muchísimos más visitantes y el equipo, estando en primera, va a ser un foco de atracción no solo turístico, sino de aficionados. Toda el área de acción que tiene que ver con la Vega Baja, que está llena de extranjeros, está formando parte y está adquiriendo importancia. Hay que tener en cuenta que no hay un equipo de primera división hasta Almería, y el siguiente es Valencia, y por el centro es Madrid. Tenemos un polo de atracción de aficionados muy importante, eso para la ciudad es espectacular.

¿Qué significa el Elche CF para ti?

Lo he vivido desde pequeñito, no he estado todos los años, pero el Elche es una de las señas de identidad de nuestra ciudad. De la misma manera que te marca el Misteri o nuestro entorno con todas las palmeras, el Elche CF forma parte de la identidad de uno. Hay un alma muy especial de seguimiento con el club porque, además, tenemos una camiseta única en el mundo. Hay pocos clubes que tengan una franja y, menos, que sea verde sobre blanco. Toda la historia del club te va marcando. En los últimos 10 años hemos vivido una vuelta a donde debe estar en primera división, lo hemos hecho dos veces, y eso es fantástico. Lloré junto a mi hijo, cuando subimos a primera con Fran Escribá. Esas cosas son muy bonitas, se viven en familia, y este año volveremos a estar ahí. El centenario hay que vivirlo de cerca.

¿Cuáles son los elementos, propios de la ciudad, que habéis incorporado?

Lógicamente, la ciudad se representa con el verde. La franja verde que tiene el Elche es el color de nuestra ciudad, de nuestro palmeral, y eso lo hemos incorporado. El dorado lo pusimos para realizar otra versión, una "deluxe", recuerda al Misteri con ese color pero lo que quisimos hacer era otra versión del logo. El club se fundó con una serie de amigos de Vicente Albarranch. Él tenía una cueva donde actualmente está el CEU en San José. Debajo había una cueva que era donde él trabajaba y guardaba toda la pirotecnia, y por las tardes se juntaban todos los amigos. En esa cueva nació el Elche CF. El vídeo de presentación termina con una animación donde se ve la evolución del planteamiento gráfico, desde el óvalo hasta el diseño original final.