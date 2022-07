La continuidad del bloque. Si algo ha funcionado, mejor tocarlo lo menos posible. Esa parece ser la idea del Elche de cara a la presente temporada. Con la renovación de Omar Mascarell hasta 2025 el conjunto franjiverde mantiene en nómina a la base que logró la permanencia el curso pasado. De momento no se ha escapado ni uno.

Christian Bragarnik cierra de modo exitoso la «fase 1» de su trabajo veraniego. Renovó a Francisco con celeridad, dio un voto de confianza a Diego González, un central con condiciones y margen de mejora en Primera y, en apenas una semana, ha salido airoso de los dos principales dolores de cabeza que ha podido tener en el último mes y medio, las renovaciones de Pere Milla y Omar Mascarell. El tercero podía ser la continuidad de Pastore, también completada.

De este modo, el Elche seguirá contando en la 2022/23 con los 14 jugadores que más minutos disputaron en la 2021/22: Edgar Badia, Helibelton Palacios, Enzo Roco, Diego González, Pedro Bigas, Gonzalo Verdú, Mojica, Omar Mascarell, Gumbau, Raúl Guti, Tete Morente, Fidel, Pere Milla y Lucas Boyé. El decimoquinto en la lista fue Lucas Pérez que, de hecho, se marchó en invierno. Ponce, que ocupó su plaza, sigue en el equipo tras hacer efectiva su opción de compra al Spartak de Moscú al finalizar su cesión.

Kiko Casilla (1260 minutos) sería el primer futbolista de los que terminaron el curso que no continúa este curso. La amplia mayoría de esos minutos los sumó al inicio del campeonato, antes de perder la plaza de titular en favor de Badia. Solo dos jugadores de campo con más de mil minutos han abandonado la entidad: Carrillo y Barragán.

Esta continuidad, a la espera de que hasta el 31 de agosto no haya alguna oferta irrechazable que provoque la salida de algún futbolista clave, léase Boyé y/o Mojica, debe ser un arma para que el conjunto ilicitano reafirme una de las principales virtudes que tuvo el año pasado: la unión dentro del vestuario.

Hora de fichajes

A partir de ahora, Bragarnik y su equipo de trabajo, que ya están presentes en la ciudad de las palmeras, deberán ejecutar la «fase 2» en la confección de la plantilla. Toca reforzar las posiciones que han quedado vacantes para mejorar el nivel general del grupo: un portero, un lateral derecho, un central, un lateral izquierdo, un centrocampista y al menos un futbolista para el frente de ataque. Estas son las necesidades, salvo que algún jugador que vuelve de cesión, como sería el caso de Salinas, convenza en pretemporada.

49 días después del último partido de la temporada frente al Getafe, el Elche sigue sin caras nuevas. Bragarnik mantiene su calma, más que nunca, en la confección de su tercer proyecto para Primera División. Con la base ya formada tiene claro que ni quiere precipitarse ni quiere acudir a segundas o terceras opciones antes de gastar sus esfuerzos en los futbolistas que cree mejores opciones para el Elche.

Con la continuidad de Mascarell y su inminente incorporación a la dinámica de trabajo, la idea en el Elche es que la mayor parte de las llegadas puedan cerrarse de cara al stage en Algorfa, que empezará el 26 de julio. Pese a que aún quedan dos semanas para esta cita, el hecho de tener al bloque del curso pasado ya entrenando permite a los franjiverdes no tener las urgencias de otras pretemporadas. Los ilicitanos, Girona y Valencia son los únicos equipos de Primera que no han fichado nuevos jugadores, pero este es un dato que no provoca ningún nerviosismo en las oficinas del Martínez Valero. Consideran que el plan se va cumpliendo y que la continuidad de la base de la 2021/22 era fundamental.