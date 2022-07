Primera rueda de prensa de la pretemporada y Francisco ha dejado las cosas claras. El técnico del Elche insistió en que el objetivo volverá a ser la permanencia sin descartar pelear por algo más, aunque subrayó que el entorno debe saber «quiénes somos». Sobre la falta de refuerzos, el entrenador se mostró muy tranquilo pese a no tener de momento ninguna cara nueva en la plantilla: «Ha habido refuerzos importantes como el de Omar (Mascarell), Ezequiel (Ponce)...A partir de ahí el mercado no es fácil para nadie, para nosotros menos, nos toca esperar por cómo está la situación. Estoy tranquilo porque tengo una muy buena base del año pasado y los que vengan serán retoques importantes. Hay varias cosas encaminadas que espero se cierren pronto». «No es algo que haya vivido en otros sitios donde la incertidumbre me ha llevado al nerviosismo, aquí todo lo contrario, estoy trabajando tranquilo porque van a llegar los retoques, se están haciendo bien las cosas, tenemos una dirección deportiva y un propietario que maneja a la perfección el mercado», añadió.

Sobre la limitación que significa para entrenar, Francisco no pone mayor problema. «Te limita porque los jugadores nuevos tendrán que amoldarse rápidamente a lo que estamos pidiendo, pero también voy a intentar que los que vengan sean jugadores del perfil que estamos pidiendo para que se adapten pronto. A cualquier entrenador le gustaría tener la plantilla ya, pero esto es imposible, llegarán lo antes posible», indicó el técnico del conjunto franjiverde. Pendientes de Mojica y Boyé En cuanto a lo que significa para él ser el entrenador de la temporada del Centenario, fue claro: «Mi objetivo es seguir creciendo con la misma ambición que cuando vine. Estoy disfrutando del día a día en este club y en esta ciudad con un ambiente fantástico en este año tan importante. Sabemos que va a ser tan difícil como lo que hemos vivido anteriormente. Hay que ser realistas, las aspiraciones deben ser las mismas, ser un equipo fuerte que sabe lo que quiere y conseguir los puntos suficientes para mantener categoría y ojalá a partir de ahí podamos aspirar a algo más. Ahora mismo hay que ser inteligentes, queremos estar muy enchufados con la afición y hacer un buen año». «Pretendemos ser un equipo que tenga cada día mas iniciativa en el juego, ser inteligentes y saber quienes somos en la categoría. No vamos a ser un equipo dominador, pero sí con iniciativa, vertical. Para eso queremos jugadores que tengan recorrido. Vamos a trabajar varios sistemas, linea de cuatro, de tres...», señaló el técnico. Gonzalo Verdú: "La ilusión no debe desviarnos de nuestro objetivo, la permanencia" Francisco aseguró que el club tiene claro lo que hace falta: «Nos interesa tener jugadores polivalentes, que no sean de una única posición y eso nos lleva más tiempo, pero está todo encauzado. Tenemos muy claro lo que queremos y hay jugadores avanzados». El técnico lamentó la lesión de Pastore el primer día de entrenamiento: «Había hecho una preparación muy buena para empezar a buen nivel. Ha vuelto a sufrir una molestia en el primer día de entrenamiento que le ha impedido estar con el equipo el resto de días. Se estn buscando soluciones, él es el primero que lo hace y esta entrenando de forma diferente poniéndose a punto para cuando esté bien» Francisco insistió en el objetivo: «Somos muy ambiciosos pero realistas, sabemos quiénes somos y lo que nos va costar cada partido, lanzar campanas al vuelo sería engañarnos a nosotros y a nuestra gente, intentaremos ser un buen equipo que enganche a la gente y sumar mas de 42 puntos». Por último, elogió a la afición ilicitana. «Somos de los clubes que más esfuerzo hemos hecho con los precios, la gente lo ha valorado, hay que ser más que el año pasado y para ello vamos a luchar más, nos va la vida en este inicio de campeonato», concluyó el entrenador del Elche.