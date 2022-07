«Lo más importante para el Elche es la permanencia pero trabajamos sin ponernos techo»

La gran renovación de la temporada, por su papel fundamental en el centro del campo durante la pasada, ha sido Omar Mascarell. Bragarnik lo ha cerrado hasta junio de 2025 y el centrocampista se muestra ilusionado con lo que le queda por vivir en Elche. «Estoy muy feliz. Es fundamental para mí tener una estabilidad como esta en un sitio donde me siento como en casa, donde he tenido el apoyo de la afición, del club, de mis compañeros; me he sentido muy querido desde el primer día en el que llegué. No puedo ser más feliz, tengo muchísimas ganas de empezar ya, de hacerlo bien, de seguir demostrando en el campo y devolviéndole a la afición ese cariño que me dan. Hasta 2025… Estoy muy contento», destaca el canario.

El jugador franjiverde asegura que «el proyecto del Elche está claro y en evolución continua. Los jugadores que están en el club están muy felices. En el día a día lo pasamos genial. Si todos dicen que están muy contentos en el Elche por algo será, y es por la buena harmonía que se vive aquí. Al final esto es muy importante para sacar los resultados adelante. Trabajar bien, ser feliz cada día aquí». Personalmente, «estoy contentísimo de estar en el Elche, ojalá sea por muchos años más. Sigo con la ilusión intacta». ¿Qué ha llevado a Mascarell a seguir en un club humilde si podía haber tenido sitio en otros clubes? «El cariño que he recibido por parte de la afición, del club, de todos los trabajadores, de mis compañeros, que son increíbles, y del cuerpo técnico, que ha sido importantísimo para que tomara la decisión. Con la edad que tengo, mi intención era buscar una estabilidad, y gracias a Dios la he encontrado en un sitio espectacular, en un club que está en plena evolución, donde tenemos muchísima ambición por hacer las cosas bien y seguir mejorando cada año». El que el Elche mire al futuro con optimismo es «importantísimo» para Omar Mascarell. «Esa tiene que ser la mentalidad y todo el mundo lo tiene muy claro. Es el camino a seguir». Sobre la plantilla franjiverde, que se mantiene en gran medida con respecto a la del año pasado, el centrocampista asegura que «he estado en muchos vestuarios durante bastantes años y, como dije desde que llegué, lo que he visto aquí no lo he visto en ningún lado. Ese buen rollo en el día a día, esas ganas de levantarte para ir al estadio y ver a los compañeros para entrenar todos juntos...». Basándose en su experiencia, es «complicado que en un vestuario no hayan malos rollos y aquí es todo lo contrario. Todos tenemos una mentalidad ejemplar, donde todos queremos trabajar en la misma dirección. Jugadores, técnicos y empleados del club vamos todos a una y ese es el mejor camino que podemos seguir para ir evolucionando, creciendo y mejorando». Para «El pulpo», «no hay nada más bonito que trabajar duro para después sentir que la gente está satisfecha con el trabajo que estás haciendo, que es para lo que al final entreno en el día a día. Mi idea es seguir igual, con la misma mentalidad, dejándome todo por este club y por este escudo, para que los aficionados sigan estando orgullosos del trabajo que estoy haciendo». Sobre el Centenario, «es una temporada especial que todos estábamos esperando y todos tenemos muchas ganas e ilusión de que esto empiece. Debemos disfrutar juntos cada día como si fuera el último, sin olvidarnos de nuestro objetivo y con la mentalidad que venimos llevando hasta ahora, que es la de mejorar todos juntos, todos a una. Estoy seguro de que así, el objetivo se cumplirá». Objetivo: mejorar Concretando en ese objetivo, Mascarell entiende que «lo primero de todo debe ser mejorar lo que hicimos el año pasado. Para eso trabajamos. Esa es la clave, teniendo claro que la salvación es lo más importante, por lo que debemos conseguirla lo antes posible. Va a ser complicado porque la Primera División es así, es muy competitiva y tiene muy buenos equipos, pero este equipo es así. Sabe sufrir, sabe jugar, sabe salir adelante cuando se ponen las cosas mal… Esto es muy importante. Estoy seguro de que va a ser una temporada muy bonita y con buenos resultados. Debemos trabajar sin ponernos techo, pero sabiendo cuál es la realidad».