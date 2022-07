Ponce, Verdú y Pastore, bajas para el amistoso ante el Villarreal B

A Francisco no le gusta perder ni al dominó. La derrota por 1-2 en el primer amistoso ante el filial del Newcastle molestó al entrenador almeriense, que se mostró contrariado con los fallos cometidos pese a tratarse de la prueba inicial de la pretemporada. Así se lo hizo saber a los jugadores en el propio vestuario del resort de Algorfa y, después, en la vuelta a los entrenamientos el lunes. La charla con la plantilla fue extensa y meditada. De hecho, la sesión de trabajo en el campo de fútbol Díez Iborra comenzó con más de media hora de retraso. Y el míster no solo se fijó en errores concretos. Los dos goles rivales llegaron por ello, pero la falta de rodaje suele llevar a que ocurran ciertos despistes. Francisco no quiere que exista relajación en ningún momento de la temporada, ni siquiera en las semanas previas.

En este sentido, el director de la orquesta franjiverde quiere que los instrumentos suenen al unísono, que nadie los haga sonar más bajos y que el próximo encuentro, esta vez ante el Villarreal B, sea un punto de inflexión para que todos ponga lo máximo de sí mismos. Para este concierto amistoso, Francisco contará con todo probabilidad con tres bajas sensibles, las del defensa Gonzalo Verdú, y la de los atacantes Javier Pastore y Ezequiel Ponce. Los tres no estuvieron en el primer partido y, salvo rara excepción, tampoco estarán en este.

El entrenador no quiere forzar las máquinas y lo más normal es que estos tres jugadores, que han estado ejercitándose al margen del grupo, no participen. De hecho, hoy la plantilla ha entrenado solo en sesión matinal. Mañana, a las 19 horas en el campo de fútbol de Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar, el Elche tiene una cita exigente ante el filial del Villarreal, un conjunto de jóvenes promesas que a buen seguro destacan por su físico infatigable y por su ímpetu por ganar a un Primera División.

Francisco tiene ya en su libreta el once inicial, en el que intercalará, como hizo ante el conjunto británico, a jugadores del primer equipo con algún canterano. Ahora está planteándose si debe o no repetir el cambio completo de equipo en el medio tiempo. Por un lado, es una medida necesaria ante el calor y para no exigir de más físicamente a los jugadores. Por otro, son dos grupos totalmente distintos y eso es un riesgo claro a la hora de buscar un resultado positivo.

Realmente, en Algorfa, el Elche dominó a su rival tanto en el primer como en el segundo tiempo, tanto en posesión del balón -en torno al 80%- como en cuanto a ocasiones -faltó puntería-. Lo que sí se vio es que la firmeza en defensa descendió en la segunda mitad, aunque también es cierto que el equipo buscó más la portería rival, sobre todo al recibir el 0-1 por un error defensivo de los que nunca deben ocurrir. Menos, a un equipo de la máxima categoría.

La profundidad de Mojica fue una vez más esencial a la hora de llevar peligro al área inglesa. El colombiano ha comenzado la pretemporada como acabó la anterior. Con mucha velocidad y muy buenos centros, incluso con algún que otro remate. Su continuidad en el Elche sería, sin duda, uno de los mejores fichajes que podría anunciar Bragarnik.

Mañana será el turno del otro gran codiciado por los rivales, Lucas Boyé. Ayer ya entrenó con el grupo, al igual que esta mañana. El delantero se ha mostrado a tope en todas las sesiones y muy probablemente será el principal cambio del segundo encuentro amistoso de este verano.

Por lo demás, la sesión de trabajo de hoy ha sido similar a la de ayer. Gonzalo Verdú ha trabajado al margen del grupo por sus molestias musculares. Cada jornada se aprecia progreso, pero aún no está listo para competir. Alinearlo en San Pedro del Pinatar sería un riesgo que muy probablemente Francisco no quiera correr.

Eze Ponce no ha acudido ni siquiera al Díez Iborra. Sufre de los isquiotibiales. Está entre algodones y hoy se ha ejercitado, junto a Pastore -también con problemas musculares- en el gimnasio del estadio.

Esta tarde y mañana por la mañana, la plantilla ya no pisará césped, para por la tarde partir desde el estadio rumbo a las instalaciones de Pinatar Arena, donde se espera un gran ambiente. Ya se han vendido unas 500 entradas al precio general de 10 euros. Los niños menores de 3 años no pagan. Será el primer partido abierto al público de la temporada, ya que el campo de Algorfa no cuenta con gradas. También será el primero que, si no hay problemas técnicos, se televisa desde el propio club ilicitano a través de sus canales oficiales en internet.