Fidel: «Hay que reconocer que el rival ha sido superior; nos pesaban las piernas»

Primer amistoso con público el de ayer y con palo incluido. «Hay que reconocer que el rival ha sido superior», remarcaba Fidel Chaves nada más terminar el encuentro. El equipo no estuvo metido en el partido en casi ningún momento y eso es lo que más notó el público. Cientos de personas, muchas de ellas llegadas desde poblaciones de la Vega Baja y de la costa, acudieron a ver a sus ídolos, con los que se ilusionaron a pesar de la derrota.

La cercanía del banquillo y del campo con la grada se deja sentir en este tipo de choques. Pese a ser amistoso, el respetable se marchó enfadado con el árbitro asistente más cercano, por ejemplo, pero también pudo animar a los suyos muy de cerca, transmitiendo su calor a los que salían a calentar.

Muy especial fue la salida a la banda para ejercitarse de los primeros. Milla, Josan, Boyé..., recibían los aplausos y los ánimos de sus seguidores. En algunos momentos entre ellos también estaba Javier Pastore, que se vistió de corto pese a que no estaba convocado por sus molestias en el sóleo. Incluso estuvo en la grada con familiares y amigos. También presenciaron el choque Ponce y Verdú, pese a no poder jugar por sus problemas musculares.

El calor de la primera parte se convirtió en fresco en la segunda. El disgusto lo heló todo. Fidel aseguraba que «nos vamos contrariados, pero falta todavía gente por venir, por recuperarse y también es verdad que hemos acusado la carga de estos primeros días». El centrocampista franjiverde entendía que «mañana el míster nos hará saber su disgusto», reconocía varias veces la «superioridad» del Villarreal B. «Hemos notado también la pesadez de piernas. Venimos de días durísimos». También señalaba que «hemos tenido errores que se pueden cometer porque cuestan goles. No hemos estado acertados y hemos tenido muchos desajustes, pero en muchas facetas del juego. Tenemos mucho más fútbol, pero esto es la pretemporada y no quiere decir nada. No es el resultado que queríamos pero debemos seguir ilusionándonos. Esperamos una temporada histórica».