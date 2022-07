Primera prueba de fuego, sin «9»

Restan tres partidos de preparación antes del comienzo de LaLiga Santander y mañana será el más exigente, sobre el papel, para el Elche. Un Primera División, el Getafe, medirá sus fuerzas -10:30 horas, La Finca Golf Resort de Algorfa, a puerta cerrada-, ante el equipo de Francisco, que no tiene un «9» natural en su plantilla, teniendo en cuenta a los jugadores del primer equipo de la pasada temporada.

La recaída en su lesión de Lucas Boyé -baja segura hoy- y los problemas musculares de Ezequiel Ponce -hasta ayer no había entrenado con el equipo- condicionan sobremanera la pizarra del entrenador franjiverde, que durante los tres encuentros amistosos ya disputados ha utilizado como delanteros centro a Mourad -cedido al Alcoyano los dos últimos cursos-, Pere Milla -que es un 10 y no tanto un rematador- o incluso a Rodri Mendoza -centrocampista creativo-, que ha dejado varios destellos de brillantez a sus 17 años.

A las bajas en el puesto de delantero centro, se pueden unir otras como las de Josan, que el lunes por la tarde no entrenó con el grupo -en principio para rebajar carga- o Javier Pastore -que solo ha completado dos entrenamientos-. El recién incorporado Carlos Clerc también es seria duda, ya que sigue entrenando al margen de sus compañeros en su proceso de readaptación física tras varios meses sin jugar.

Francisco tendrá de nuevo que ingeniárselas para sacar un equipo que pueda hacer frente a un rival que se ha reforzado con jugadores como el centrocampista Jaime Seoane -que fue pretendido por el Elche-, el defensor internacional portugués Domingos Duarte, el lateral zurdo Fabrizio Angileri y el centrocampista Luis Milla. El conjunto madrileño, a las órdenes de Quique Sánchez Flores, se encuentra desde hace días en Algorfa, donde el Elche llegó en la noche del lunes.

Mientras el Getafe preparaba ayer por la mañana el amistoso con sesión sobre el césped, el Elche hacía lo propio por la tarde. Francisco convocó a sus jugadores en el campo de fútbol a las siete para mitigar los efectos del calor. Por la mañana, la concentración de una semana y un día en el hotel La Finca comenzaba con una sesión de ejercicios en el gimnasio. En los trabajos, según fuentes del club, estuvieron todos los jugadores que participan en el «stage» de pretemporada.

La plantilla ha iniciado su concentración con mucho trabajo... y no solo físico. El cuerpo técnico ha preparado para estos días una amplia variedad de vídeos y de charlas tácticas. Estas sesiones, unidas al cuidado de la alimentación y a tiempo para el descanso, completarán las actividades diarias de los jugadores.

Al partido de mañana no puede asistir público, pero será televisado en directo por el canal de Youtube del club franjiverde.

Interés por Edu Expósito, pero está complicado

Bragarnik ha reforzado la oferta que ya hizo el pasado año al Eibar por Edu Expósito, un centrocampista con proyección y muy técnico. Ahora bien, el Elche sabe que va a ser muy complicado por diversas cuestiones.

El Girona va por delante en la pugna y, lo que es más decisivo, su club no quiere dejarlo marchar a cualquier precio y está jugando las cartas adecuadas. De hecho, ayer, el Eibar reconocía que hay interés de algunos equipos, pero que no van a dejar marchar al futbolista a cualquier precio porque lo consideran como «muy importante» y «diferencial» para su conjunto, como explicaba a la agencia Efe el director deportivo César Palacios.

Este dirigente del club vasco también aclaró que Edu Expósito no fue convocado para el último partido amistoso por tener problemas musculares, no para reservarlo ante una posible salida. Reconocí además que el Girona se ha interesado por el centrocampista, pero que el Eibar no va a vender si no lo considera necesario, porque «siempre haremos lo que sea mejor para el club». Según pudo conocer ayer tarde este periódico, el Elche estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por traer a un jugador que gusta a Francisco y al propietario, pero no es Bragarnik un agente de entrar en pujas, por lo que desde el club ilicitano saben que no va a ser fácil que se pueda concretar este refuerzo.