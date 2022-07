Buitrago: "Los fichajes llegarán y el puzzle cuadrará"

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, atendió este mediodía a los medios de comunicación tras la firma del convenio con la Universidad Miguel Hernández, y no se escondió. Habló de todos los temas. Algunos más profusamente -dígase éxito de la campaña de abonos- y otros con menos profundidad -lesión de Boyé o mercado de fichajes-. Pero lo cierto es que no se negó a contestar nada.

Sobre los dos temas más candentes, Buitrago dejó caer frases que al menos confirman ciertas cuestiones. El Elche solo ha contratado a un nuevo jugador, Carlos Clerc, y solo faltan 18 días para la primera cita del equipo en competición oficial. "Es un problema generalizado", apuntaba el dirigente franjiverde, que proseguía: "Anoche, en una reunión de LaLiga, estuve hablando con los máximos dirigentes de Osasuna y Espanyol y comentamos que el mercado está parado y que todos estamos a la expectativa para no malgastar el dinero. Sí es verdad que hay algunos equipos más avanzados y otros a los que les faltan más fichajes, pero al final llega un momento en que todo se cuadrará; el puzzle cuadrará".

Buitrago no quiso precisar el número de refuerzos que el Elche necesita porque "actualmente están jugando muchos jugadores del filial con el primer equipo y no sabemos cuántos van a satisfacer al míster; no lo sé, por lo que no puedo decir número". Por ejemplo, "¿qué hacemos con Mourad?, ¿nos quedamos con él si Boyé está con un problema?". Y sin decir nada, el presidente lo estaba diciendo todo. Primero, confirmaba que el ariete argentino está lesionado seriamente. Si no, no pensarían en un sustituto. Segundo, el presidente también demostraba el interés creciente en Mourad por parte del club. Si no, no lo hubiera nombrado. Lo cierto es que el delantero ha pasado dos temporadas cedido en el Alcoyano y que toda la pretemporada está trabajando a las órdenes de Francisco. Tiene un año más de contrato. Lo está haciendo bien, no solo porque marcó contra el Getafe dándole la victoria a su equipo, sino porque tiene unas condiciones físicas que dan juego. Los balones altos llegan casi todos a él. Desahoga al equipo controlando el balón de espaldas a los defensores rivales. Genera espacios a sus compañeros. Es rápido y resolutivo técnicamente. La última palabra, lógicamente, la tiene Francisco, pero el dirigente ya dejó ver que hay posibilidades de que se quede.

¿Operar a Lucas Boyé?

Hasta el momento, nadie en el club había hablado de la lesión de Boyé. Ayer, el presidente dijo poco, aclaró nada, pero habló confirmando el asunto. El delantero argentino no se ha recuperado de su rotura del tendón del aductor. Y en el Elche existe una gran preocupación por mucho que Buitrago quiera quitarle hierro. Preguntado por ello, resolvía con una frase hecha: "Preocupación siempre hay, aunque se le haya roto una uña del pie a un jugador. Cuando un jugador se lesiona siempre estamos preocupados". Segundos antes había intentando evitar responder a la pregunta: ¿Cuál es la situación de Boyé?, detallando que "No lo sé. El cuerpo médico lleva el tema y no sé…". Pero al insistir, aseguró que "buscaremos la mejor solución y la más factible para todos, en definitiva. No puedo decir si hay que operarlo o no hay que operarlo. ¿Tiene para un semana o para cuatro días? Hay que buscar cuáles son las causas y cuáles las soluciones".

Las frases del dirigente son textuales. Las interpretaciones, solo pueden ir encaminadas a ver que reconoce que hay un problema serio y que todos -club, médicos, técnicos y jugador- están en pleno debate sobre cuál es la mejor solución. Además, asume que la intervención quirúrgica es una opción que se está barajando. Además, el presidente expone en sus palabras que aún están por conocerse las causas concretas de la lesión. ¿O quiere decir que hay que buscar las causas de por qué, a estas alturas Boyé aún está con las mismas molestias que en abril? Sea como sea, la realidad es que cada vez que fuerza, el jugador se resiente. Así no está para jugar. Con cirugía o sin ella, tendrá que estar unas cuantas semanas de baja, sino meses. Es, junto a Eze Ponce, el único delantero centro del Elche. Y era, hasta el momento, el futbolista "bandera" del club, con una cláusula de 25 millones de euros y con opciones tanto de quedarse como de marcharse a otro equipo superior.

Interés en Edu Expósito

El presidente aseguraba que el Elche está actualmente en múltiples conversaciones con jugadores. "Como siempre digo, los fichajes no se materializan hasta que no se firman. No puedo decir si se está negociando o no por Expósito. Ahora mismo, negociaciones hay con muchos jugadores, pero hasta el último momento no sabemos. Hasta que no se firma oficialmente no podemos decir que tenemos a algún fichaje. Muchas veces, por un simple detalle se rompen los acuerdos".

Al margen de estos asuntos, el presidente hacía una valoración de la campaña de abonos, asegurando que "el Elche no tiene techo en cuanto a abonados". Además, señalaba que "estamos muy contentos con la respuesta de la afición. Ha sido acorde con lo que esperábamos. Siempre hemos pensado en hacer una campaña muy agresiva para que no hubiese ningún tipo de pero. Y ahora mismo va por muy buen camino. Con que superemos los 20.000 abonos es suficiente. Es un buen objetivo. Era un objetivo razonable y creo que con lo ofrecido a la afición era lógico conseguirlo, pero no nos ponemos un techo. El estadio es lo suficientemente grande y casi desde cualquier punto del estadio se puede ver bien el fútbol". Consultado concretamente por el tope del estadio, Buitrago lo cifra en torno a los 30.000.

¿A qué atribuye la gran acogida a la campaña? "El éxito es fruto de la imagen que se está dando desde el club de una gestión ordenada. El primer año sufrimos por el covid, el año pasado fue más normal y, haciendo las cosas bien y sin hacer grandes dispendios, logramos el objetivo de no sufrir hasta el último partido, con un juego atractivo para nuestro público. A corto plazo parece que esto no cala pero a lo largo de una temporada va calando. Las personas desencantadas por los descensos ven que realmente se puede hacer un proyecto sólido y esta idea ha calado en la afición".

Trofeo Festa d’Elx

"Está complicado porque este año LaLiga arranca muy pronto y las posibilidades de encontrar a un rival atractivo son pocas, porque es complicado hacer un desplazamiento. No tenemos fechas, salvo que venga algún equipo extranjero. Salvo sorpresa, nos tocaría trasladar este torneo al parón del Mundial. Pero entonces pasará un poco lo mismo que ahora. Dependerá de los rivales, de si están dispuestos. Y también es cierto que LaLiga prepara una serie de partidos amistosos internacionales para el parón liguero, para que haya fútbol al margen de Qatar", explicaba ayer Buitrago.