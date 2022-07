Construyendo la afición del futuro

La campaña de abonos del Elche sigue sumando. Hoy mismo se podría llegar a los 20.000 abonados. El éxito del club está siendo total en cuanto a ventas en todos los sectores. También en el Fondo Sur, en la denominada Grada de Animación. Más que un lugar físico, es un concepto. Más que una entidad, es en sí misma un ente. Un sentimiento a partir del cual construir la afición franjiverde del futuro. Así lo entiende su coordinador, Ximo Morales, que este año ha apuntado a su sobrino y "creo que me hace más ilusión a mí que a él". ¿Por qué? "Muy fácil. Para mí es una motivación poder enseñarle cómo animamos a nuestro equipo, cuáles son nuestros valores como franjiverdes y que siempre estaremos al lado de nuestros jugadores aunque perdamos".

En el Elche, afición y jugadores, son una piña. Las dos últimas temporadas en Primera -sobre todo la último ante las restricciones de la anterior por el covid- han sido un claro ejemplo del respaldo total del seguidor franjiverde a su equipo. Pero también ese aliento era superlativo en Segunda. Y en Segunda B, lo mismo. De hecho, la Grada de Animación se fundó esa temporada, la 2018-2019. Ahora bien, "en Elche, la animación siempre ha sido un grupo muy pequeño dentro del estadio", apunta Morales, que asume la dificultad de los seguidores para acudir al estadio. "La mayoría trabajamos y si coincide, lo primero es lo primero", añade.

En pasadas campañas, esta grada que disfruta de precios más populares ha sido relativamente pequeña. Unos 300 socios. Pero eso sí, muy "animosa". Este año, el club ha cogido las riendas de la animación, con el objetivo de potenciarla. "Queremos una grada de animación de todos y para todos, con el único objetivo de arropar al equipo y de tirar de él cuando más lo necesite, es ya una auténtica realidad y está siendo un rotundo éxito desde la puesta en marcha de la campaña", celebraban desde la entidad franjiverde.

Por eso, tras completar ya los primeros 300 asientos disponibles reservados para la grada de animación, el club anunciaba que ha ampliado el número de butacas que formarán parte del proyecto, "con la inclusión de un nuevo sector en Fondo Sur de los asientos que formarán parte de la Grada de Animación Fondo Sur 1923".

Por el momento, los nuevos abonados de la Grada de Animación solo pueden hacerse de manera presencial, aunque el club trabaja para implementar en próximos días también de manera online está opción. Desde la coordinación de esta iniciativa, un consejo: "Que la gente no se lo piense mucho, porque la capacidad no está definida, pero el club necesita saberlo cuanto antes para tener margen de maniobra de cara al inicio de la Liga y poder reubicar a abonados si fuera necesario", advierte Morales. Según su experiencia, "este año podríamos llegar a los 600 socios en la Grada".

La clave puede estar en que el llamamiento que se realiza incluye a las familias completas. "Hijos, sobrinos, parejas... Todos tienen cabida. El Fondo Sur es suyo, de la afición. Ya estamos viendo cómo se empieza a dar un relevo generacional en los animadores y nuestra prioridad es que quien se apunte a la Grada sea porque quiere pasárselo bien, que esté cómodo, que pueda venir con los niños", asegura el coordinador, que da mucho valor a que "a través de la familia podamos ir asegurando el futuro de los seguidores franjiverdes, que la animación tenga continuidad".

Tanto el club como los coordinadores de la grada están haciendo "un enorme esfuerzo para conseguir una potenciación de la animación. Y la afición franjiverde está respondiendo. Por eso ahora llega el momento de seguir demostrando que en el año del Centenario al Martínez Valero se le va a oír a lo grande", concluyen desde el Elche.

Requisitos

¿Qué hay que hacer para pertenecer a la Grada de Animación, al margen de sacar tu abono en este espacio de Fondo Sur? "Básicamente tres cosas. Hay que venir al campo a animar a nuestro equipo. No es necesario ser ni peñista, aunque también lo puedes ser. Animar, animar y animar. Es nuestra grada de animación, por lo que no se puede concebir de otra manera", señala Morales. En segundo lugar, "el seguidor no puede venir al partido con la camiseta de un rival. Sabemos que hay contrarios que vienen al Martínez Valero y que aunque jueguen en la misma Liga tienen otro nivel muy alejado del nuestro, pero no dejan de ser rivales. Queremos un fondo colorido y animoso". El tercer requisito, "el aficionado tiene que estar de pie".

Nada más. Bueno sí. "Nosotros no somos responsables de cada individuo, que es libre de hacer lo que considere, pero queremos estar cómodos y que puedan acompañarnos niños. La Grada de Animación del Elche cumple la Ley del Deporte. No nos metemos en política, ni cometemos actos vandálicos ni violencia verbal ni física. No queremos que penalicen a nuestro club y queremos dar ejemplo a las futuras generaciones", afirma el coordinador.