El Elche se sobrepone a las bajas y gana al Getafe

Un Elche muy mermado venció y convenció esta mañana al Getafe, el primer equipo de la máxima categoría al que se enfrentaba esta pretemporada. Cuarto amistoso para los de Francisco, que ganaron por la mínima con gol de Mourad y que demostraron durante todo el encuentro actitud y concentración, dominando gran parte del partido. La cita tuvo lugar a las 10.30 horas en el campo de fútbol del hotel La Finca Golf Resort de Algorfa, donde la plantilla franjiverde está desde el lunes por la noche para realizar el "stage" de concentración.

El Elche llegó a la convocatoria con bajas muy significativas. A las ya anunciadas de Lucas Boyé y Ezequiel Ponce, se sumó la inesperada de Gonzalo Verdú, que había vuelto tras lesión al último amistoso. También faltó Pastore, por precaución. Y el recién incorporado, Carlos Clerc, tampoco estuvo, aunque su ausencia estaba prevista y no se vistió de corto José Salinas, pretendido por varios clubes de Segunda. Así las cosas, Francisco formaba con el equipo más competitivo de los onces iniciales utilizados hasta el momento. En puerta, Edgar Badia, en defensa línea de 4 hombres con Enzo Roco y Diego González como centrales y los colombianos Johan Mojica y Helibelton Palacios como laterales.

En el centro del campo inició el encuentro Gerard Gumbau junto a Raúl Guti, que tuvo que marcharse de la cancha en el minuto 34. Llegó a la banda cojeando y con gestos de dolor. Omar Mascarell ocupó su puesto. Junto a los nombrados, estaban Fidel Chaves y Mourad, y un poco más arriba Tete Morente y Pere Milla. Por momentos, el dibujo era un 4-4-2, pero en otras ocasiones el Elche tenía uno o hasta tres delanteros.

El choque comenzó con dominio franjiverde. Y ocasiones, aunque no demasiado claras. En el minuto 5 Gumbau ya había centrado dos faltas con cierto peligro y de una de ellas se reclamó mano de un defensor azulón. Poco después hubo un empujón en el área de Diego a un delantero del Getafe, que también pidió pena máxima. En el minuto 14 Mourad remataba ligeramente alejado de la meta rival, después lo hacía de forma similar Guti tras una buena jugada entre Mojica y Fidel.

Muy pronto llegaba el gol. Mourad remataba en el minuto 17, a placer y casi sobre la línea, un balón que le dejaba a huevo Fidel, que bajaba con la cabeza un buen centro que le había mandado Palacios. Magnífica asistencia y gran remache, en una estupenda definición del atacante franjiverde de lo que es ir a por todas.

Arriba en el marcador y el Elche sigue dominando. Tras la pausa de hidratación, Quique Sánchez Flores aleccionaba a los suyos. El dominio iba a cambiar de bando y en el 31, Alex Unal lanza una falta peligrosa y potente, muy cerca del área, la tiene que repeler con autoridad un seguro Edgar Badia, que estaba muy bien situado en su meta. Tras el rechace, el balón vuelve al área franjiverde y Unal reclama penalti por empujón. Sin consecuencias.

En el minuto 34 se produce una mala noticia para el Elche con la posible lesión de Raúl Guti. No estaba siendo habitual un cambio tan pronto. Además, el delantero sale con gesto preocupado y dolorido del campo. Entra Mascarell que, a la postre, se convertiría en uno de los mejores del Elche para pausar el juego y dirigir a los suyos. Poco después, en el 41, se producía un nuevo y preocupante cambio. Saltaba al campo Josan por Tete Morente. En la televisión -el partido fue a puerta cerrada- no se pudo ver bien si el cambiado salía por lesión o no... Y fin de la primera parte sin nada más destacable.

El segundo tiempo comienza como el primero. Un Elche volcado en el campo rival lleva el peligro. Josan es el protagonista en dos acciones seguidas. Mourad lo vuelve a intentar. Está prácticamente de delantero centro y de su poderío bajando el balón se benefician sus compañeros. En el minuto 56 se produce una contra peligrosa del Getafe. Portu remata de cabeza. Fuera, por poco. La zaga ilicitana se despista un momento. Solo habrá otro momento de duda en la defensa. Francisco corregirá a los suyos, pero hoy mucho menos que en los tres amistosos anteriores, seguro.

En el minuto 58, Josan remata a gol un centro de Mojica con el toque especial de la casa. Extraordinario remate, pero el árbitro asistente levanta la bandera. Fuera de juego. La ocasión llegaba con una contra de listos, generada entre Milla y Josan. Demostración inequívoca de estar enchufados y concentrados.

En el minuto 62, nuevos cambios. Estos ya esperados. Bigas y John sustituyen a Roco y González. El Elche sigue dominando y realiza una presión a la salida de balón que recuerda a los grandes partidos de la pasada temporada. Estas acciones provocan varios robos de balón que generan peligro, como algunos pases largos con profundidad. Muy buena imagen de un Elche todo trabajo. En el 69 hay cinco sustituciones de golpe. Entran Josema, Bane, Carles Marco, Alfaro y Rodri. Salen Palacios, Mojica, Milla, Gumbau y Fidel. Rodri y Mourad juegan arriba. El Elche sigue manteniendo el control del partido pese a lo abultado del número de cambios.

Tras la pausa de hidratación, en el 73, Mourad, tras un gran pase de Bigas, controla y lanza una vaselina al portero, que estaba batido. El balón da en el larguero. Lástima. Tenía el doblete. A partir de aquí, poco más. Algún detalle de Rodri, que se revuelve muy bien entre los contrarios, una amarilla a Carles Marco por su contundencia para evitar el peligro, y un palo del Getafe. Unal remata una jugada ensayada que el Elche no sabe defender. Segundo error de la zaga. Y último.

Con el pitido del árbitro finaliza el que ha sido el mejor partido del Elche de esta pretemporada. El más completo, el de la primera portería a cero, el de mayor entrega y el de bajas muy pero que muy significativas. Este equipo tiene una base de Primera, pero necesita fichajes cuanto antes para iniciar con garantías LaLiga dentro de 19 días.