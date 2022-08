Las pretemporadas no suelen ser un termómetro real para saber hasta dónde puede llegar un equipo cuando comience la competición. No será hasta que discurran varias jornadas de LaLiga cuando se puedan sacar las primeras conclusiones. Pero este periodo de preparación sí que puede marcar el grado de ilusión que puede generar el Elche en la temporada de su Centenario. Y, de momento, hay un claro ganador: la afición.

El conjunto de Francisco acumula ya cinco semanas de entrenamientos y cinco partidos amistosos y, de momento, genera dudas en cuanto a su rendimiento y la confección de la plantilla. El propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, mantiene su habitual calma a la hora apretar el botón de los fichajes llamados a dar el esperado salto de calidad. El inversor argentino cuenta a su favor con el hecho de que desde que llegó a la entidad franjiverde se ha sabido mover en un mercado plagado de pirañas, que aprovechan cualquier circunstancia para sacar tajada económica. Pero quedan solo dos semanas para que comience la competición y los nervios afloran cada vez más, tanto dentro como fuera del vestuario.

VENTAJA

Una importante base de la temporada pasada

El Elche cuenta a su favor con el hecho de haber sabido mantener la base de la temporada pasada que fue capaz de lograr una holgada permanencia. El fichaje en propiedad de Ezequiel Ponce y las renovaciones de Omar Mascarell, Pere Milla y hasta la de Pastore llenaron de satisfacción a la afición a principio de verano.

La continuidad de Lucas Boyé y, por el momento, de Johan Mojica, han provocado que se mantengan las piedras angulares de un equipo, con Francisco al mando, que provoca confianza. Pero a ese bonito cuadro inicial le faltan detalles que alberguen esperanza de no pasar una campaña llena de penurias y sufrimientos.

¿REFUERZOS?

Carlos Clerc y la esperada llegada de Dani Gómez

Hasta el momento, las únicas caras nuevas que han llegado a la plantilla franjiverde han sido las de Carlos Clerc y la más que posible de Dani Gómez, que todavía no está confirmada. Dos futbolistas que han demostrado que están capacitados para jugar en Primera División, pero, hasta que no se demuestre lo contrario, no están llamados a dar el salto de calidad esperado. Ninguno de los dos, aunque habrá que darles tiempo, cuentan, de salida, con la etiqueta de titulares. Clerc puede ser un buen suplente de Mojica, siempre y cuando el colombiano continúe luciendo la franja verde. Y Dani Gómez se ve más como una alternativa o complemento para la delantera, donde, a priori, a expensas de la recuperación de la lesión de Lucas Boyé, Ponce y Pere Milla parten con ventaja para formar parte del once inicial que estrene LaLiga el 15 de agosto, en el Benito Villamarín frente al Betis.

DEFENSA

Facilidades en la zaga

El club ilicitano ha confiando el eje de su zaga en los mismos hombres del curso pasado: Enzo Roco, Pedro Bigas, Diego González, Gonzalo Verdú, quien también arrastra molestias, y el canterano Jhon Chetauya. Hasta el momento han generado más dudas que aciertos. Aunque en su defensa, valga la redundancia, han mostrado su mejor nivel ante los equipos de más entidad. Los franjiverdes han perdido ante rivales de inferior categoría: Newcastle sub’23 (1-2), Villarreal B (1-3) y Cartagena (2-0). Sin embargo, ante el único equipo de Primera División, como ha sido el Getafe (1-0) fueron capaces de mantener la portería a cero y mostrar su mejor rendimiento. Y una situación parecida se produjo frente al Leganés (2-1), un candidato al ascenso. Unos datos que hacen albergar esperanzas de que todo va a ir a mejor cuando verdaderamente se jueguen los cuartos.

LESIONADOS

Lucas Boyé, Pastore, Ponce y Verdú apenas han participado

Otro de los motivos que invitan al optimismo y el cambio de opinión es que futbolistas llamados a ser muy protagonistas apenas han podido participar en la pretemporada por lesión. Lucas Boyé se debate entre el quirófano y su tratamiento preventivo y, casi con toda seguridad, no estará para el inicio del campeonato. Pastore no termina de ponerse a punto y Ponce jugó sus primeros minutos el pasado sábado en Cartagena. El capitán Gonzalo Verdú tampoco termina de encontrar el camino. Recuperar a estos cuatro jugadores se antoja fundamental.

SEGUIDORES

Más de 20.000 abonados

Los únicos que no generan ningún tipo de duda son los aficionados. Más de 20.000 abonados a dos semanas del inicio de LaLiga y a tres del estreno en el Martínez Valero es una locura. Por ello, Bragarnik tiene que responder más pronto que tarde haciendo un esfuerzo y dotando al equipo de fichajes, que sean verdaderos refuerzos y que, al menos, igualen el grado de ilusión que hay entre los aficionados y despejen cualquier tipo de dudas que hay en estos momentos en el entorno franjiverde. El Dueño Total (EDT) es el encargado de apretar el botón rojo. Hasta el momento, con la prudencia de ser una pretemporada, lo que hay son dudas.