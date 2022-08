El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha mantenido este miércoles el mutismo habitual y ha pedido paciencia con los fichajes que restan por llegar para reforzar la plantilla. El dirigente de la entidad franjiverde ha comentado que "entiendo que la afición este deseosa y que los medios de comunicación tengáis mucha presión informativa por conocerlos. Pero la línea de trabajo del club durante los últimos, desde la llegada del propietario Christian Bragarnik, ha sido el trabajo en silencio. Estamos haciendo un esfuerzo por intentar que no se filtren nombres y, por lo menos, por parte del Elche, no trasciendan nombres hasta que no estén cerrados porque eso no beneficia al club, todo lo contrario, nos perjudica por la posible competencia que pueda haber de otros equipos".

Buitrago ha señalado que "aunque tenemos los recursos limitados" el Elche está "en una posición privilegiada respecto a otros clubes porque no dependemos de la salida de futbolistas para poder fichar. Tratamos de maximizar nuestro límite salarial, que es uno de los más bajos de Primera División". Cuando se le ha preguntado por las posibles llegadas de Melendo y de Roger Martí, y sobre un tuit que la entidad puso ayer en su cuenta oficial, en el que aparecía Bragarnik y se anunciaba que en breve se iba a a dar a conocer algún fichaje, el presidente del club ilicitano se ha mantenido en sus treces. "Estamos tranquilos y hasta que no se firmen las cosas no se puede decir nada. Hace tres días se hablaba de Dani Gómez y de Edu Expósito y ahora de estos. Son nombres que aparecen y que se comentan por las redes sociales, pero cuando estén cerrados ya lo anunciaremos". Joaquín Buitrago ha destacado que "nuestro gran fichaje de esta temporada es mantener a los jugadores importantes del pasado año. Hemos ejercido la opción de compra por Ezequiel Ponce, hemos hecho un gran esfuerzo por renovar a Omar Mascarell, que es un futbolista muy importante para nosotros. De la plantilla actual no echamos en falta a nadie. Se han ido Guido Carrillo, que fue quien más jugó el curso pasado, Barragán, Piatti, Olaza y ha venido Carlos Clerc, Kike Pérez... Todos sabemos qué posiciones hay que reforzar y estamos trabajando para ello". El abogado ilicitano también ha indicado que no está preocupado, a pesar de que el conjunto ilicitano ha cosechado cuatro derrotas en los seis partidos que ha disputado de pretemporada: "Hay que poner las cosas en su justo contexto. El equipo se está preparando y se está haciendo un trabajo para poner a tono a los jugadores. La competición arranca el 15 de agosto y es ahí cuando hay que dar el do de pecho". Buitrago también ha adelantado que la próxima semana, entre el lunes y el martes se dará a conocer la primera equipación.