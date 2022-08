«El Pistolero» Roger Martí ya entrena a las órdenes de Francisco. El exdelantero del Levante ha firmado por el Elche para las cuatro próximas temporadas. El club ilicitano y la entidad granota cerraron ayer los últimos detalles de la negociación para el traspaso del atacante, que está cifrada en una cantidad que ronda los dos millones de euros.

El nuevo futbolista del Elche pasó por la mañana el reconocimiento médico, acudió a las oficinas del estadio Martínez Valero, acompañado de su pareja y de sus representantes, y por la tarde se incorporó a los entrenamientos junto al resto de nuevos compañeros.

El delantero de 31 años llega al conjunto ilicitano para aportar su experiencia en Primera División, en la que acumula más de 170 partidos, su calidad y, sobre todo definición de cara gol, que es una de sus principales cualidades. En las últimas cuatro campañas ha sido uno de los jugadores españoles con más acierto, con 43 tantos con el Levante, siendo una pieza clave en el cuadro valenciano, en el que formó un temible pareja atacante junto a José Luis «El Comandante» Morales. Ahora comienza una nueva etapa en la entidad franjiverde, con una enorme ilusión y dispuesto a aportar una fuerte competencia al ataque del Elche junto a Ezequiel Ponce, Pere Milla y Lucas Boyé.

«El Pistolero», como era popularmente conocido en el Ciutat de València, ha venido realizando la pretemporada con el Levante, se encuentra en una buena condición física y preparado para, si Francisco lo considera conveniente, comenzar LaLiga el próximo 15 de agosto, en el estadio Benito Villamarín, frente al Betis.

Roger Martí Salvador (Torrent, Valencia, 03/01/1991) ha demostrado su olfato goleador en todos los equipos que ha estado: Zaragoza, Valladolid, en los que estuvo cedido, y, sobre todo, en el Levante. En el conjunto granota despuntó en su filial y llegó al primer equipo, con el que ha disputado un total de 157 encuentros en la máxima categoría. En Segunda División anotó 48 dianas y 35 en Segunda B.

El nuevo futbolista del Elche se ajusta a las características del juego de Francisco. Puede jugar como «9» referencia o como segunda punta. Destaca por su movilidad en el ataque y es sacrificado a la hora de ayudar al equipo en labores defensivas. Tras el descenso del Levante, quería continuar en Primera División. Tenía ofertas de otros equipos de la máxima categoría, como el Celta o el Girona, pero, finalmente, el propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, ha realizado un esfuerzo económico y se ha hecho con sus servicios.

Estará cerca de su casa y su familia y el conjunto ilicitano tiene una gran capacidad de crecimiento. Eso, junto al interés para que viniera, que también le ha mostrado Francisco, le han terminado de convencer.

El delantero valenciano está previsto que debuté en el último amistoso de pretemporada que el Elche disputará este próximo domingo (19 horas), en el Estadi Camilo Cano de La Nucía, frente al conjunto nuciero de Primera RFEF.

La lesión de Boyé y los problemas físicos de Ponce en la primera parte durante el periodo de preparación encendieron las alarmas en la entidad franjiverde, porque se quedó muy corta de efectivos para el ataque. El delantero argentino está recuperado y cada día se encuentra mejor. Y, ahora, con la llegada de Roger Martí el Elche gana más pólvora en su parcela ofensiva.

Dos fichajes y dos del Levante

Roger se ha convertido en el segundo fichaje del Elche de la presente temporada. El primero fue el lateral izquierdo Carlos Clerc. Curiosamente, ambos futbolistas llegan procedente del Levante y seguirán uniendo sus caminos.

El conjunto granota era y es un caladero importante para los clubes de Primera, porque contaba en su plantilla con futbolistas de calidad contrastada. Tras el descenso, la mayoría de ellos necesitan salir para seguir en Primera División y, a su vez, para liberar mas salarial el club.

El Elche ha estado atento, se ha hecho con los servicios de Roger Martí y Carlos Clerc, incluso tiene en cartera otro jugador como es Dani Gómez, que ha perdido fuerza en los últimos días.

A pesar de la llegada del nuevo delantero, con la lesión de Lucas Boyé, en la entidad franjiverde no descartan que pueda llegar un nuevo atacante en los últimos días de mercado, si surge una oportunidad atractiva.

La negociación con Óscar Melero se enquista cuando estaba casi cerrada

Antes del fichaje de Roger Martí, el Elche tenía prácticamente cerrada la incorporación del centrocampista del Espanyol, Óscar Melendo, que está libre tras finalizar su contrato con el club perico. Todo estaba preparado en el club ilicitano para anunciar su incorporación. Pero en el último momento hubo disparidad de criterios a la hora de incluir una serie de cláusulas y se ha enquistado el fichaje. El propietario de la entidad franjiverde, Christian Bragarnik, no aceptó esas condiciones y decidió frenar un fichaje que ya se daba por hecho. Las negociaciones no están rotas del todo, pero sí enquistada. En el Elche confían en que todavía se puedan reconducir, porque se trata de un futbolistas con unas características que no hay en la plantilla. Bragarnik acabó bastante enfadado, pero no se da por descartado. El mejor ejemplo es la renovación de Pere Milla, que, al final, fructificó.