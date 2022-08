El Elche CF se ha visto obligado a cambiar sus planes iniciales y Francisco ha planteado al club la posibilidad de fichar un nuevo central para reforzar la parcela defensiva del equipo.

Gonzalo Verdú ha tenido que pasar por el quirófano para solucionar sus molestias en el aductor que le han dado muchos problemas en el aductor. El defensa cartagenero estará más de dos meses recuperándose y, una vez que reciba el alta, necesitará otro tiempo de adaptación física antes de poder disputar encuentros de competición oficial.

Además, Pedro Bigas también ha tenido que parar en la última semana su ritmo de entrenamientos debido a molestias musculares. El zaguero mallorquín ha tenido numerosos problemas físicos en las últimas temporadas, tanto en el Eibar como en el Elche y se ha perdido una cantidad importante de partidos.

Está situación ha dejado a Enzo Roco y a Diego González como únicos centrales específicos de la plantilla. El canterano Jhon Chetauya también ha jugado en esa posición, pero Francisco lo utilizó en el último amistoso frente al Ibiza como pivote y como relevo de Omar Mascarell, mandando un claro mensaje al propietario del club, Christian Bragarnik y al secretario técnico, Sergio Mantecón.

El técnico franjiverde comenzó la pretemporada utilizando tres centrales y es un sistema que le agrada y que quería implantar esta temporada, como hizo en sus anteriores etapas en el Girona. Sin embargo, esa intención inicial se ha visto frenada debido a la falta de efectivos de futbolistas específicos para el centro de la defensa y está utilizando una zaga de cuatro, con dos centrales y dos laterales.

Josema Sánchez

Otro jugador que también puede actuar en esa demarcación es Josema Sánchez. Contra el Ibiza salió en la segunda para no cargar mucho de minutos y evitar riesgos con Enzo Roco.

Pero el murciano va tener difícil jugar con el entrenador almeriense. La principal opción es que salga cedido, al igual que hizo durante el mercado de invierno del pasado curso, cuando se marchó cedido al Valladolid.

No obstante, no está descartado que se pueda quedar en la plantilla si el club no encuentra otro central que satisfaga a Francisco.

Durante la pretemporada, la parcela defensiva ha dejado algunas dudas y no ha terminado de mostrarse como línea segura y convincente. Francisco está intentado corregir los errores y poniendo mucho énfasis en mejorar esa parte del juego.

De cara el comienzo de LaLiga de dentro de nuevo días, el 15 de agosto, en el Benito Villamarín, frente al Betis, el preparador franjiverde, en caso de no recuperarse a tiempo Pedro Bigas, solo dispone de Enzo Roco y de Diego González como centrales específicos.

Por todo ello, durante lo que resta hasta que se cierre el mercado, el próximo 1 de septiembre, Bragarnik y Mantecón van a intentar cumplir los deseos de Francisco y están peinando el mercado en busca de un defensa con experiencia y jerarquía en el centro de la zaga para reforzar la plantilla y dotar al técnico almeriense de una pieza más para mejorar la zaga y darle más posibilidades de poder utilizar el sistema de tres centrales.

En la planificación ese tipo de futbolista no era prioritario, pero conforme ha ido avanzando la pretemporada y viendo la carencias y ausencias que ha habido en esa zona del campo ha provocado el cambio de plan.