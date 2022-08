Edgar Badia renueva su vinculación con el Elche hasta 2025. Su agilidad, su magia bajo los palos y su compromiso con el club desde que llegó en enero de 2019 están fuera de toda duda. Ahora, el guardameta catalán seguirá defendiendo la camiseta del Elche C.F. El club y el futbolista han llegado a un acuerdo para renovar hasta 2025 la vinculación que les une. El Elche se asegura así la continuidad de un guardameta cuya trayectoria está más que contrastada y de una persona que ha demostrado su enorme vinculación y compromiso con la entidad y sus valores.

“Desde el primer día que pisé esta ciudad y este estadio, sabía que no era una etapa más. Me siento muy ligado a los valores y cultura de este club y de esta tierra; hemos vivido cosas apasionantes, momentos muy difíciles y días inolvidables. Quiero seguir creciendo y no imagino otro lugar mejor que el Elche Club de Fútbol. Por eso, renuevo hasta 2025. Disfrutaremos juntos del Centenario y de todas las cosas que están por venir: seguiremos logrando lo imposible, disfrutando del fútbol como solo aquí sabemos y fortaleciendo y potenciando todavía más este sentimiento. ¡Mucho Elche!”, ha señalado Edgar Badia en los canales oficiales del club.