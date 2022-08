Al mismo tiempo que la comisión deportiva del Elche CF y el propietario, Christian Bragarnik, trabajan para completar la plantilla, también están inmersos en la operación salida para liberar fichas y contratos de jugadores que no cuentan para el proyecto de la temporada 2022-2023.

El primero en dejar el club ilicitano ha sido el defensa murciano Josema Sánchez. Ha rescindido su contrato y ayer por la mañana acudió al estadio Martínez Valero para recoger su cosas personales y despedirse de sus compañeros. Josema publicó una carta despedida a través de sus redes sociales en las que agradeció el apoyo y el comportamiento de la afición y del club y aseguró que en Elche ha vivido los mejores años de su vida. El central ha logrado un ascenso a Primera División, más otro cedido el curso pasado con el Valladolid; y una permanencia en la máxima categoría. Ahora se ha comprometido con el Leganés, que ayer al mediodía hacía oficial su fichaje.

El canterano Mourad también ha dejado de entrenar con la primera plantilla y pasará a ejercitarse con el filial, a la espera de solucionar su contrato. La entidad franjiverde le ha ofrecido ampliarlo tres años y cederlo a un equipo de Segunda División. El Lugo es uno de los interesados para completar su ataque.

Sin embargo, los representantes del delantero han pedido una mejora de contrato y tener parte de un posible traspaso, en el caso de que destaque en Segunda División y no vuelva al Elche. Los agentes están más por labor de rescindir si no hay acuerdo que beneficie a todas las partes.

Mientras tanto, Mourad tiene previsto ejercitarse con el filial, ya que no tiene ficha profesional y con 24 años ya no es sub’23 y no puede alternar el Ilicitano y el primer equipo. Eso le impide, si no le hacen contrato y le dan dorsal del primer equipo, entrar en la convocatoria para el partido del lunes frente al Betis.

Otro de los futbolistas inmerso en la operación salida y que tampoco ha sido dado de alta hasta el momento en LaLiga es el portero Axel Werner. El guardameta argentino también tiene un año más de contrato. En enero se marchó cedido al Arsenal de Sarandi y ha realizado toda la pretemporada. Pero Francisco ha pedido un portero que pueda luchar por el puesto con Edgar Badia y que no permita relajarse al catalán.

La intención del club ilicitano también es ampliar el contrato de Werner y cederlo o, como ha ocurrido con Josema y puede suceder con Mourad, rescindir su contrato. Si no hay acuerdo y hay licencias libres cuando finalice el mercado, Axel Werner sí que tendría que ser dado de alta, puesto que tiene contrato en vigor.

Cubiertas 21 fichas

Hasta el momento, contando que se puedan cerrar las incorporaciones de Pol Lirola y Álex Collado, el Elche tiene cubiertas 21 de las 25 fichas, mientras que el canterano Jhon Chetauya, al ser sub’23, puede tener licencia del filial. Los jugadores que han sido dados de alta son: Edgar Badia, Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Pedro Bigas, Diego González, Johan Mojica, Carlos Clerc, Omar Mascarell, Gerard Gumbau,Raúl Guti, Fidel Chaves, Tete Morente, Josan, Pere Milla, Pastore, Lucas Boyé, Ezequiel Ponce y Roger Martí. Restan cuatro licencias libres para poder realizar nuevas incorporaciones antes del 1 de septiembre.