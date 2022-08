Mourad pasará a entrenar con el filial

Mourad, salvo cambio de última hora, pasará a entrenar con el filial y no seguirá con la primera plantilla del Elche CF, como lo ha venido haciendo durante toda la pretemporada, en la que ha tenido bastante participación en los partidos amistosos. El delantero hispano-marroquí no tiene ficha profesional, por lo que no puede estar a disposición de Francisco para el estreno liguero del próximo lunes (21.30 horas), en el Benito Villamarín, frene al Real Betis. El canterano cuenta con 24 años, por lo que no es sub'23 y no puede alternar el filial con el primer equipo.

Esta situación, unida a que no hay acuerdo entre el club ilicitano y los representantes del jugador para la ampliación de su contrato ha provocado que la entidad franjiverde, con la tiene todavía esta campaña de vinculación, haya decidido que, mientras se busca una solución, pase a entrenar con el filial. El Elche ha presentado a Mourad una propuesta formal para ampliar su contrato tres temporadas más y buscarle una cesión, prioritariamente en Segunda División. El Lugo es uno de los equipos que lo tiene en cartera y ha mostrado cierto interés para completar su ataque. El club ilicitano ve con buenos ojos que se marche a jugar al conjunto gallego, pero, siempre y cuando, se alcance un acuerdo para ampliar su vinculación. Por su parte, los agentes del futbolista desean que la entidad franjiverde apueste por el joven delantero con una plaza en la primera plantilla o con un buen contrato. Sus emolumentos, actualmente, son de unos 40.000 euros. En caso de no alcanzar ningún acuerdo, el objetivo es rescindir su vinculación, que queda libre y, desde esa posición, buscarle un futuro. Ahí está el tira y afloja entre las dos partes. El Elche no quiere desprenderse de un jugador que pueda explotar en las próximas temporadas o al que le pueda sacar un rendimiento económico sin destaca en Segunda División. Y los representantes también quieren sacar tajada de esa partida. Se espera que en los próximos días pueda alcanzarse un acuerdo que pueda ser beneficioso para las dos partes. En caso contrario, Mourad podría terminar jugando en el Ilicitano, en Tercera RFEF, algo que no agrada a un jugador que ya ha demostrado su valía en Primera RFEF, en el Alcoyano, donde ha estado cedido las dos últimas temporadas. Operación salida La entidad franjiverde, además de trabajar para completar la primera plantilla, también lo está haciendo para liberar la nómina de futbolistas que no cuentan para la presente campaña. Josema ha rescindido su contrato y se ha marchado al Leganés. Con Mourad se está negociando y al portero Axel Werner también se le busca una salida.