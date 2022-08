Una plantilla perfilada

Aunque todavía quedan más de 15 días para que se cierre el mercado de fichajes, el Elche CF ya tiene su equipo, prácticamente, perfilado. Tras concretar la incorporación de Álex Collado, Francisco aseguró ayer que «con un jugador más para el eje del centro del campo podríamos dar la plantilla por cerrada».

Si se cumplen los deseos del técnico franjiverde, el conjunto ilicitano cerraría el mercado con cinco (Carlos Clerc, Roger Martí, Pol Lirola, Álex Collado y el mediocentro que resta por venir) nuevas incorporaciones, más las renovaciones de dos futbolistas importantes, cuya continuidad era dudosa, como Omar Mascarell y Pere Milla. Además de mantener si vender a sus dos piezas más codiciadas: Lucas Boyé y Johan Mojica.

El preparador almeriense descarta la llegada de un nuevo portero y, finalmente, se ha decidido por contar con Axel Werner, a pesar de que, en un primer momento, buscaban un nuevo guardameta que aportara competencia a Edgar Badia. «Queríamos ver a Axel (Werner) durante la pretemporada. Nos planteamos la posibilidad de fichar a un portero, pero, al final, hemos decidido que con Edgar Badia, Axel y el chaval del filial Jesús vamos a echar hacia adelante».

De la misma forma, Francisco señaló que no está prevista la llegada de ningún extremo izquierdo específico, a pesar de que, actualmente, no hay ninguno en la plantilla. « Con Fidel, Tete Morente, Pere Milla, que puede jugar en esa posición, y otros jugadores, que también pueden actuar ahí, podemos estar contentos y no nos lo planteamos».

Lo que sí que no descarta el entrenador del Elche, debido a la lesión de Gonzalo Verdú y los problemas que ha tenido en las últimas semanas Pedro Bigas, es firmar un nuevo central, pero solo si surge una buena oportunidad durante los últimos días del mercado. «Estamos valorándolo si apareciera algo interesante, pero no es una prioridad. Es verdad que Gonzalo (Verdú) ha tenido que pasar por el quirófano, pero está recuperándose bien y pronto estará con nosotros. Es una posibilidad, pero, solo si surgiera algo que pudiera ser interesante».

23 profesionales, John y Jesús

Si se concreta el fichaje del mediocentro defensivo que ha pedido Francisco, el Elche afrontará la competición con 23 jugadores profesionales más John Chetauya, que tendrá ficha del filial; y Jesús López, que ejercerá de tercer portero y entrenará con el primer equipo y jugará con filial.

Además, hay otros canteranos como Knezevic, Rodrigo Mendoza, Pamies, Carles Marcos y Alfaro, que estarán en la dinámica de la primera plantilla en función de la necesidades. Sobre todo el serbio «Bane» Knezevic y el internacional sub’17 Rodrigo Mendoza estarán habitualmente con el primer equipo porque Francisco los quiere vigilar de muy cerca, ya que son dos jóvenes futbolistas que pueden dar el salto.

De momento, como profesionales, el técnico franjiverde cuenta con Edgar Badia y Axel Werner para la portería, con el catalán con clara ventaja.

En el lateral derecho, Helibelton Palacios y Pol Lirola lucharán por un puesto en el lateral derecho. El colombiano ha sido fijo durante la pretemporada, pero el catalán está llamado a ser titular, tanto con una defensa de cuatro como de tres centrales. En el lateral izquierdo, Johan Mojica es « titularísimo», pero Carlos Clerc le va a portar mucha competencia y, en caso de necesidad, el colombiano también puede jugar más adelantado con Clerc por detrás, como sucedió en el último amistoso frente a La Nucía. Para el centro de la zaga, con la lesión de Gonzalo Verdú, el Elche arrancará la temporada con tres centrales: Enzo Roco, Diego González y Pedro Bigas. El chileno y el gaditano parten con ventaja debido a que el mallorquín ha arrastrado molestias durante las últimas semanas.

En el centro del campo, Omar Mascarell es fijo siempre que esté en condiciones. Francisco quiere un futbolista de características similares para cuando haya que cerrar los partidos con músculo o defender más. El canterano John Chetauya puede hacer la doble función de central y de pivote defensivo. Gerard Gumbau, Raúl Guti y Álex Collado son los que tienen que asumir más la organización del juego en el centro del campo, junto a Pastore, cuando e ponga a punto.

Para las bandas están Josan, Tete Morente, principalmente para la derecha, Y Fidel y Pere Milla, que puede jugar escorado, en la izquierda. Y en el ataque Ezequiel once, Roger Martí y Lucas Boyé, cuando se recuperé de su lesión, serán la referencia.