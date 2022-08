Álex Collado ya entrena con Elche y el club está a la espera de poder inscribirlo

Álex Collado ya entrena con el Elche CF. El joven centrocampista catalán que llegó ayer sábado a tierras ilicitanas ha participado en la sesión de trabajo que el conjunto franjiverde ha llevado a cabo este domingo en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero.

El futbolista cedido por el FC Barcelona ha realizado toda la pretemporada a las órdenes de Xavi Hernández y se encuentra en buena forma física. La intención de Francisco es incluirlo en la convocatoria para el encuentro de este lunes, frente al Betis. El club confía que a lo largo del día de este lunes pueda ser inscrito en LaLiga y pueda tener su licencia legalizada con el Elche. Los equipos tienen de tiempo hasta cuatro horas antes de los partidos para dar de alta a jugadores. De esta forma, como el choque del Benito Villamarín comienza a las nueve y media de la noche, la entidad franjiverde tiene hasta la cinco y media de la tarde para inscribirlo.

El acuerdo está completamente cerrado y prueba de ello es que el Barcelona ha dado permiso al jugador para que pueda viajar a tierras ilicitanas y entrenar con su nuevo equipo, incluso antes de hacer oficial su fichaje.

De esta forma, Francisco, si no surge ningún imprevisto de última hora, podrá contar para el estreno liguero con las dos últimas incorporaciones: Pol Lirola, que comenzó a entrenar el pasado sábado; y Álex Collado, que lo ha hecho este domingo. En principio, los dos viajarán esta mañana a Sevilla, en el vuelo chárter que llevará la expedición franjiverde a la capital hispalense y estarán inicialmente en el banquillo, teniendo muchas posibilidades de debutar en el Benito Villamarín.

Guti, Verdú, Boyé y Pastore

Quien va a tener complicado estar en la lista es Raúl Guti. El centrocampista zaragozano no termina de tener buenas sensaciones con los problemas musculares que viene arrastrando durante la semana y Francisco ya avisó el pasado sábado que «si no están al cien por cien, no viajará». La presencia de Álex Collado mitiga la posible ausencia de Guti, ya que el técnico almeriense podrá contar con tres mediocentros: Omar Mascarell, Gerard Gumbau y el joven futbolista cedido por el Barcelona.

Gonzalo Verdú ya ha comenzado ha realizar algunos ejercicios y continúa con su plan de rehabilitación tras la operación a la que fue sometido el pasado 3 de agosto. El capitán del Elche evoluciona bastante bien y podría acortar los plazos de recuperación, que había sido fijados en unas seis semanas.

Lucas Boyé será otra de las ausencias en el encuentro de este lunes frente al Betis. El delantero argentino está cada día mejor, ha aumentado la carga de trabajo en los últimos días y está respondiendo bastante bien. Parece que va a ganar la batalla de no pasar por el quirófano e, incluso, la próxima semana se podría unir a los entrenamientos con el grupo.

Por su parte, Javier Pastore es ya uno más en el grupo y acumula cuatro días entrenando con normalidad al mismo ritmo que sus compañeros, aunque con ciertas precauciones. Francisco no descartó que pudiera estar en la convocatoria. Pero, finalmente, parece que no va a ser así y que tendrá que esperar una semana más. No se descarta que pueda viajar con la expedición para poder hacer grupo.