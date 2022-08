El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido este domingo la rueda de prensa previa al encuentro que este lunes (21.30 horas) va a disputar su equipo frente al Elche CF, en el estadio Benito Villamarín. El técnico chileno está más preocupado por las numerosas bajas que tiene en su plantilla, entre lesionados y jugadores que no pueden ser inscritos al no cumplir el club sevillano el fair play financiero LaLiga.

Aún así, el preparador verdiblanco confía en arrancar la temporada con una victoria frente a los ilicitanos, de los que ha dicho que “es un equipo que tiene las ideas muy claras. Perdimos contra ellos la temporada pasada, aunque matizó que “fue un partido en el que estábamos pensando más en la final de la Copa”.

Pellegrini no puede contar con los lesionados Sergio Canales, quien sufrió el viernes una molestias muscular y va a estar varias semanas de baja. Además, también están lesionados los dos laterales derecho específicos de su plantilla, Martín Montoya y Youssouf Sabaly. Junto a ellos se perderán el encuentro ante el Elche Luis Felipe y Luis Henrique, dos de los fichajes de la presente temporada, que no han podido ser todavía inscritos. Al igual que Claudio Bravo, Camarasa, Guardado, Joaquín y William José, quienes han firmardo un nuevo contrato por su renovaciones tampoco han podido ser dados de alta. Por su parte, el central Marc Bartra va a ser traspasado al Trabzonspor de Turquía, aunque liberará poca masa salarial y no será suficiente para poder inscribir futbolistas. El Betis confiaba en el traspaso del lateral izquierdo y exjugador franjiverde Álex Moreno al Nottingham Forest, que a principio de semana estaba cerrado por 30 millones de euros, que hubieran ayudado a cumplir los requisitos de LaLiga. Sin embargo, en el último momento se truncó y ha dejado en una difícil situación al club andaluz.

Ante las ausencias, Pellegrini ha desvelado que Aitor Ruibal jugará de lateral derecho “una posición que conoce” y ha convocado al canterano "Fran Delgado, que ya ha hecho pretemporada" a sus órdenes.

"Solo vamos a tener a cinco jugadores en el banco, así que habrá jugadores del filial en la lista", ha señalado el técnico chileno, que reconoció que con las bajas que tiene "no son las condiciones ideales para empezar la temporada". Sin embargo, el preparador bético siente que la plantilla se ha tomado la situación "con mucha madurez, con mucho compromiso con el club", aunque puntualizó que "nadie puede estar contento al no poder ser inscrito". "Ojalá esto se solucione antes de que se cierre el mercado", ha comentado el entrenador del Betis, quien, pese a estas adversidades, ve "al equipo muy comprometido" pese a que "hay una situación económica de la que no se pueden sustraer" pero "sienten esa responsabilidad de no defraudar, por muchas bajas que haya", ha indicado.