Buitrago: “El resultado del Betis no va a cambiar la planificación de fichajes”

El presidente del Elche C.F. Joaquín Buitrago, aprovechando la presentación oficial de Pol Lirola, ha hablado sobre la derrota en el primer partido de LaLiga 2022-2023 frente al Betis (3-0) y sobre la posible llegada de nuevos fichajes. El dirigente franjiverde no se ha querido mojar en cuanto al número de nuevas incorporaciones que puedan llegar antes de que finalice el mercado el próximo 1 de septiembre. El entrenador, Francisco Rodríguez, señaló el pasado sábado que, una vez que se cerrase el fichaje del Álex Collado con un mediocentro de características defensivas más se daría por satisfecho y la plantilla quedaría cerrada. El club ilicitano cuenta con tres fichajes libres y Buitrago ha asegurado que vendrá algún futbolista. “Probablemente habrá alguna incorporación. La comisión deportiva está trabajando para ello. Pueden ser tres, dos o uno”

Lo que ha querido dejar claro el presidente es que la dura derrota frente al Betis no van a cambiar los planes del club, a pesar de que el encuentro en el Benito Villamarín demostró que pueden haber carencias en el eje de la defensa y que sea necesario un nuevo central. “La planificación deportiva se está trabajando desde tiempo y el resultado del encuentro frente al Betis no tiene porque variarla. Fue un partido en el que se dieron unas circunstancias especiales, como fue la expulsión de John, cuando apenas se llevaban 15 minutos de juego. Eso echó bastante abajo todo el trabajo que se había realizado a lo largo de la semana. El resultado es el que es y hay que tener en cuenta las circunstancias que se produjeron. Eso no debe afectar a planificación deportiva. Disponemos de fichas libres y vamos a tratar de incorporar las mejores opciones que se nos presente, pero tenemos una plantilla perfectamente capacitada para luchar durante la temporada”, ha comentado Joaquín Buitrago.

El dirigente franjiverde se ha mostrado encantado con la incorporación de Pol Lirola. “Es un jugador que viene a sumar, que destaca por su polivalencia y que nos permite tener más recurso en una zona del campo en la que nos faltaban. Puede jugar de lateral, de carrilero, incluso de interior. Puede hacer varias funciones. Con su fichaje hemos mejorado el nivel”. Además, Buitrago ha señalado que “a pesar de su juventud, es un futbolista con experiencia, ha sido internacional sub’21 y ha jugado en el Calcio de Italia y en la Ligue-1 de Francia. Es un jugador joven, con mucho recorrido que puede aportar mucho al Elche”.