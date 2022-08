El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, terminó bastante enfadado por la dura derrota (3-0) frente al Betis en la primera jornada de LaLiga 2022-2023. El preparador almeriense admitió que su equipo cometió "errores que no se pueden volver a repetir", pero quiso salir en defensa de sus futbolistas: "Sigo confiando en mi plantilla al 100% y voy a ir a muerte con ella".

El técnico franjiverde también defendió a Enzo Roco, a pesar del pésimo partido del chileno, quien cometió un error muy grave en el primer gol bético al confiarse en que el balón iba a salir por la línea de banda. "Fue un un error de Enzo (Roco), pero no lo vamos a condenar para lo que resta de temporada. El resto del equipo también tenía que haber ayudado".

Francisco no quiere ser "resultadista" y aprovechar para pedir más fichajes por la derrota sufrida en el estreno liguero: "Estoy contento con la plantilla que tengo. Es verdad que, si surge algo con jugadores que puedan venir a mejorar lo que tenemos, intentaremos ficharlos, pero eso no nos puede condicionar por el resultado ante el Betis. El entrenador del Elche admitió que un central les podría venir bien. "Tenemos cinco (Gonzalo Verdú, Diego González, Enzo Roco, Pedro Bigas y John Chetauya). Gonzalo ha sido operado y estamos valorando esa opción, pero, siempre y cuando, sea algo que venga a ayudar. Traer por traer a un jugador no lo vamos a hacer. El mercador está abierto...".

La plantilla vuelve este martes por la tarde a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del próximo lunes (21 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Almería. El preparador almeriense tendrá la baja de John por sanción y está pendiente de Josan "quien recibió un golpe en el sóleo en los últimos minutos y vamos a ver cómo evoluciona". Además, confía en recuperar a algunos de los futbolistas que no pudieron viajar a Sevilla como Raúl Guti, Pastore o Lucas Boyé. Pol Lirola y Álex Collado también tendrán una semana más de entrenamientos y estarán en mejores condiciones para debutar. "Llevaban apenas una entrenamiento con nosotros y viajaron para estar con el equipo", comentó el técnico sobre los dos nuevos fichajes.

Actuación arbitral

Francisco terminó enfadado por la actuación arbitral frente al Betis, pero no quiso que fuese una excusa a la derrota. Sobre la expulsión de John comentó que "en las reuniones que habíamos tenido con los árbitros en las semanas previas al inicio del campeonato nos dijeron que este tipo de choques no se iban a pitar. Pero, al final, fue una interpretación del colegiado, de la fuerza que llevaba John en ese momento y si el árbitro consideró que era falta, es roja. El partido lo perdimos nosotros, no nadie más", comentó el preparador almeriense.

A pesar de ello, el preparador almeriense consideró que el Elche fue "castigado en exceso"·. "Hubo jugadores del Betis que hicieron entradas que eran más para tarjetas amarillas que las nuestras y no pasó nada", pero insistió en que "el partido lo perdimos nosotros, por la expulsión y por errores propios en dos goles".