Pesadilla para empezar (3-0)

La ilusión con la que el Elche CF afrontaba la primera jornada de LaLiga 2022-2023 terminó en una auténtica pesadilla. El Betis despertó con un duro golpe al conjunto ilicitano del sueño con el que comenzaba la campaña de su Centenario. Un severo correctivo y una goleada que estuvo muy condicionada, sobre todo por la rigurosa expulsión de John Chetauya a los 15 minutos; y por el primer gol, en el minuto 27, tras un error garrafal de Enzo Roco.

Francisco quiso repetir en el Benito Villamarín el plan que terminó con éxito la temporada pasada y alineó de salida una defensa con tres centrales: John, Enzo Roco y Pedro Bigas y Helibelton Palacios y Mojica como carrileros. El técnico franjiverde quiso poblar el centro del campo con los laterales ayudando a Mascarell, Gumbau y Fidel, y Pere Milla y Roger Martí sacrificándose a la hora de ayudar a defender.

El planteamiento iba por el buen camino. En los primeros minutos se vio a un Elche valiente, con una presión alta y ahogando al Betis. Mojica tuvo la primera oportunidad con un disparo que detuvo Rui Silva.

Sin embargo, todo empezó a torcerse cuando apenas se llevaba un cuarto de hora de encuentro. Aitor Ruibal sorteó a varios defensores franjiverdes, nadie fue capaz de pararlo, y cuando se marchaba solo ante la portería, John tuvo que frenarlo en la frontal del área con un empujón. El colegiado no se lo pensó y le mostró la roja directa al canterano.

Todo el plan se viene abajo

Francisco tuvo que cambiar el plan trazado y pasó a jugar con defensa de cuatro y dejó solo en punto a a Roger. A pesar de jugar con uno menos, el Elche se mantenía firme y Mojica tuvo otra ocasión tras una falta lanzada por Fidel.

Pero en el minuto 27 se produjo una acción impropia de un futbolista profesional. Roco se confió en que el balón se iba a marchar por la banda. El chileno cometió un error garrafal, la pelota no salió y Fekir, el futbolista más talentoso del Betis, fue más listo y y tras ganar la línea de fondo entregó el esférico para que Borja Iglesias anotase el 1-0.

Si con uno menos era difícil con 0-0, con el marcador en contra aún más. Los jugadores franjiverdes acusaron el golpe, sobre todo Roco, quien en el minuto 37 no paró a Juanmi y el Betis marcaba el segundo y dejaba el choque sentenciado antes del descanso.

En la segunda parte, Francisco intentó recomponer el equipo. Dio entrada a Diego González por un Enzo Roco que estaba fuera del partido; y a Tete Morente por Fidel, pasando Pere Milla de la banda derecha a la izquierda.

El Elche volvió a arrancar bien e, incluso, durante algunos minutos tuvo el dominio, aún jugando con uno menos. Gumbau estuvo a punto de marcar un gol olímpico en un saque de esquina que despejó Pezella en la misma línea.

Sin embargo fue un espejismo, porque jugar en el Benito Villamarín, ante un rival como el Betis, tanto tiempo en inferioridad numérica y más en la primera jornada, cuando las piernas pesan todavía más, es una misión complicada.

En el minuto 59, el choque se acabó. Juanmi aprovechó otro balón suelto, ante la pasividad de la defensa ilicitana, para quebrar a Diego González y marcar el 3-0.

El encuentro se ponía en una situación peligrosa para un Elche, que bajó los brazos y que podía terminar sufriendo una goleada de escándalo, lo que podría haber significado un mazazo terrible. Menos mal que los futbolistas béticos también se relajaron, no estuvieron finos y Edgar Badia apareció en los instantes finales con varias paradas que evitaron goles cantando.

En los últimos instantes, el equipo de Pellegrini jugó más de cara a la galería ante una afición entregada. Los franjiverdes trataron de campear el temporal como podían. Josan y Ponce entraron por Pere Milla, que estaba fundido y magullado por varios golpes recibidos; y por un desaparecido Roger. En los últimos minutos Francisco prefirió hacer debutar al canterano Alfaro, antes que a los dos últimos fichajes: Pol Lirola y Álex Collado, que fueron inscritos e las horas anteriores a l encuentro y estuvieron en el banquillo.

No fue el estreno, ni mucho menos, esperado. La expulsión de John y el grosero error de Roco pueden servir como excusa. Pero también hay que hacer un análisis objetivo y el Elche ayer cometió fallos que no se pueden permitir en Primera División. Lo bueno es que ha sido en la primera jornada y ante un rival de entidad como el Betis. Hay que hacer examen de conciencia, corregir y pensar ya en el choque del próximo lunes ante el Almería, que ese sí es un equipo de la liga de particular los franjiverdes.

FICHA TÉCNICA

BETIS: Rui Silva; Aitor Ruibal (Fran Delgado, m.78), Pezella, Édgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez (Paul, m.86), William Carvalho; Rodri (Miranda, m.86), Fekir (Rober, m.64), Juanmi; y Borja Iglesias (Loren, m.78).

ELCHE: Édgar Badía; John Chetauya, Roco (Diego González, m.46), Bigas; Palacios, Mascarell, Gumbau (Álex Alfaro, m.76), Mojica; Pere Milla (Josan, m.65), Roger Martí (Ponce, m.65) y Fidel (Tete Morente, m.46).

GOLES: 1-0, M.27: Borja Iglesias. 2-0, M.39: Juanmi. 3-0, M.59: Juanmi.

ÁRBITRO: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Expulsó con roja directa al visitante John Chetauya (m.15) por cortar un avance peligroso de un rival. Además, amonestó a los locales Fekir (m.04), Aitor Ruibal (m.22) y Juanmi (m.78) y a los visitantes Pere Milla (17), Gumbau (m.30), Roger (m.65), Fidel (m.60), Josan (m.81) y Mojica (m.89).

ESTADIO: Benito Villamarín ante 50.622 espectadores.