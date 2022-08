Collado: «El objetivo es la permanencia, pero este Elche puede dar mucho más»

Llega dispuesto a demostrar que es el jugador que encandiló en el fútbol base del Barcelona y que muchos calificaron como «el mago de la cantera culé». No ha podido conseguir un hueco en el equipo de Xavi, como era su sueño, pero ve al Elche como el lugar «perfecto» para crecer y poder dar el paso adelante que le permita abrirse las puertas del Camp Nou en el futuro.

Álex Collado se decidió por el conjunto ilicitano «porque un jugador lo que quiere es sentirse valorado y querido. Eso es lo que me dio el Elche después de hablar con Christian Bragarnik y con Francisco y, por eso estoy aquí», explicó ayer en su presentación oficial.

El nuevo centrocampista franjiverde ha cambiado la aureola del conjunto azulgrana por un club modesto que alcanza sus metas con mucha lucha y sacrificio. «Sé lo que es el Elche. En los pocos días que llevo aquí, he tenido la oportunidad de comprobarlo. Desde el primer momento me he sentido muy querido por la gente del club y todo lo que rodea al equipo. Vengo también de un club como el Granada, en el que también me tocó luchar mucho y ya estoy acostumbrado a eso. He crecido y madurado en el Granada y estoy convencido de que este año va a ser bueno para mí y, sobre todo, para el equipo», comentó el jugador de 23 años nacido en Sabadell.

Collado está convencido de que en el Elche va a disfrutar de los minutos que le han negado en el Barcelona y eso le motiva: «Salgo del Barça porque necesitaba crecer y tener minutos importantes. Voy a darlo todo para que sea un año bonito, además es especial, porque es el del Centenario del club. Estoy muy ilusionado. Conocer la afición que tiene el Elche también me ha ayudado a decantarme por venir. A partir del lunes, que tenemos un partido importante contra el Almería y es el primero con nuestra afición, espero poder disfrutar y hacer disfrutar a nuestra gente».

El jugador catalán va a poder comenzar una temporada desde el principio. El curso pasado no lo pudo hacer al no concretarse su salida de Can Barça y tuvo que esperar hasta el mercado de invierno para ir cedido al Granada. «El inicio de la temporada pasada fue dura para mí. Ahora, por suerte, lo voy a poder hacer desde el principio. Quiero demostrar lo que valgo y no hay mejor sitio que aquí en el Elche».

Regreso al Camp Nou

Álex Collado llega al club ilicitano sin opción de compra. Su ilusión es regresar y triunfar en el Barcelona, pero asegura que ahora solo está «centrado» en el conjunto franjiverde. «Tengo contrato con el Barça hasta 2024. Hace poco amplié un año más. Cualquier futbolista desea jugar en el Barcelona. Pero ahora estoy centrado en el Elche y encantado de intentar ayudar al máximo al equipo. Cuando termine la temporada ya se verá lo que ocurre».

El centrocampista no duda en destacar la «gran plantilla» y el «gran ambiente» que se ha encontrado desde su llegada. «Para mí hay una gran plantilla para hacer una buena temporada. Me han recibido muy bien. Sabemos que el objetivo es la permanencia y, a partir de ahí, una vez conseguida, nos pondremos otras metas»..

El joven futbolista catalán ya sabe lo que Francisco quiere de él. «Desde los primeros entrenamientos me comentó que quiere que juegue partiendo desde el extremo derecho, pero que me meta hacia adentro. Me suelo adaptar a cualquier posición del campo. Me gusta estar cerca del área, disparar y dar el último pase».

Collado es optimista y ve al Elche luchando por algo más que la permanencia, pero recuerda que la campaña pasada sufrió un descenso con el Granada cuando el conjunto nazarí tenía las expectativas altas después de haber jugado en Europa. «La temporada pasé un final muy duro. LaLiga española es de las más competidas y cuesta mucho ganar cada partido, independientemente de que te enfrentes al primero o al último. El objetivo es la permanencia, pero este equipo puede dar mucho más. Es un equipo fuerte y unido, en el que todo el mundo rema en la misma dirección y eso siempre es importante para cuando lleguen los momentos complicados», señala el jugador catalán.

Jeison Murillo, una opción para el puesto de central

El colombiano Jeison Murillo, es una de las opciones que baraja el Elche para reforzar el puesto de central, según informa Onda Cero Elche. El defensa de 30 años pertenece a la Sampdoria de Italia, pero quiere regresar a España, donde ya ha jugado en el Cádiz, Las Palmas, Granada, Valencia, Barcelona y Celta, donde estuvo cedido la pasada temporada. Es un futbolista de experiencia. Su contratación no es fácil, porque tiene una ficha alta y el club italiano pagó una importante cantidad por su traspaso. El club ilicitano está atento