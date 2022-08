Francisco: “El partido del Betis ya es pasado y estamos preparados para ganar al Almería”

El técnico del Elche CF, Francisco Rodríguez, ha ofrecido este sábado la rueda de Prensa previa al encuentro del lunes (20 horas), frente al Almería, en lo que será el estreno de los franjiverdes como local. El preparador franjiverde asegura que el equipo ha superado el “golpe” de la derrota en la primera jornada frente al Betis y está preparado para conseguir la primera victoria de la temporada.

¿Cómo se encuentra la plantilla y cómo ha ido la semana después de la derrota frente al Betis?

Bien. Frente al Betis no salieron las cosas como era nuestra intención. Se produjo la expulsión y cometimos errores que condicionó el encuentros. Pero al día siguiente ya hablamos y está superado. Ha sido una semana buena de trabajo. Han llegado jugadores nuevos que nos aportan calidad y más competitividad. Hay jugadores que estaban lesionados y ya se han incorporado y estamos preparados para afrontar el partido del Almería e intentar ganar.

¿Qué bajas tiene y qué futbolistas son duda?

Bajas segura son John (expulsión), Gonzalo Verdú (lesión) y Fidel que tardará algunos días en volver porque sufrió una elongación en el encuentro frente al Betis. El resto espero que estén todos disponibles. Luca Boyé ya está entrenando con el grupo y mañana tomaremos la decisión, Pastore ya está totalmente integrado desde la semana pasada y Raúl Guti hizo el viernes entrenamiento parcial con el grupo y hoy ha entrenado bastante bien.

Después de la derrota contra el Betis, con el calendario que tienen por delante y al enfrentarse a un rival directo como el Almería, ¿adquiere mayor importancia el partido del lunes?

Siempre digo que el encuentro más importante es el siguiente. En este caso el Almería es un rival que va a estar con nosotros luchando por la salvación. Es un partido importante por ser el comienzo de LaLiga, la segunda jornada, el primero en casa y con nuestra gente. El Almería viene de perder con el Real Madrid, pero compitió muy bien. A pesar de no poder inscribir a algunos jugadores cuenta con una plantilla potente, lo demostró el año pasado en Segunda y esta temporada en Primera también tiene jugadores de calidad.

Dijo la semana pasada que con la llegada de Álex Collado y si venía otro jugador para el centro del campo daría la plantilla por cerrada. Ha llegado Domingos Quina… ¿Da por cerrada la plantilla?

Estamos contentos con la plantilla que tenemos. Con la llegada de Álex (Collado), Pol (Lirola) y Domingos (Quina) ha subido la competitividad de la plantilla. Somos ambiciosos y ya dije que si surgía algo interesante que mejore lo que hay en el centro de la defensa lo intentaríamos. Tenemos a Gonzalo Verdú de baja y aunque evoluciona muy bien, si surge una buena oportunidad, trataremos de que venga alguien. El mercado está abierto y puede pasar cosas.

¿Le han comentado algo desde el club del posible interés del Espanyol por Tete Morente?

De Tete Morente no se nada. Es la primera noticia que tengo. Me han comentado que ha salido algo por redes sociales, pero a mí no me ha llegado nada. Tete Morente está preparado para jugar el lunes. Estamos contentos con él, es un jugador que nos da mucho. El mercado está abierto y no podemos adivinar lo que puede pasar.

¿Qué hay de Álvaro González el central del Olympique de Marsella que está libre?

Es un jugador como cualquier otro de los que hay en el mercado y que se puede firmar. Está libre y, repito, si tiene que venir algo será para mejorar lo que tenemos.

Vimos ayer como al Sevilla no pudo ganarle al Valladolid. Va a ser una liga muy competida…

El año pasado ya fue parecido. Es muy difícil sacar puntos en cada partido y hay mucha competencia. Nosotros perdimos 3-0 frente al Betis, pero fue un encuentro con condicionantes que influyeron y con errores propios que cometimos. Independientemente del rival, para sacar puntos hay que competir al cien por cien. Nosotros queremos ser un equipo con mentalidad ganadora, como fuimos la pasada campaña, que, independientemente, podamos ganar o perder nos dejemos el alma en cada partido.

¿Cómo se encuentra anímicamente Enzo Roco después de su mal partido frente al Betis? ¿Ha hablado con él?

En el descanso del choque del Benito Villamarín ya hablé con él. Los responsables, a pesar de los errores individuales, somos todos. Es un jugador internacional con Chile, con experiencia, que le ha dado mucho a este club. Sabe que son errores que en Primera División se pagan y que no se pueden volver a cometer. Roco ha hecho una pretemporada fantástica, ha sido uno de los más destacados. Hemos hablado y sabemos que tenemos que mejorar todos, sea quien sea.

Hasta la expulsión, incluso hasta el primer gol se vio a buen Elche en el Benito Villamarín. ¿Qué equipo se va a ver el lunes? ¿Va a mantener la defensa de tres centrales o jugando en casa apostará por cuatro zagueros?

La semana pasada habíamos preparado el partido del Betis muy bien, pero a los 14 minutos se produjo la expulsión que condicionó. Este equipo es valiente, ya lo ha demostrado, y tenemos que salir a ganar. Independientemente de que podamos alinear una defensa de tres centrales o de cuatro, estoy convencido del que salga va a rendir bien y va a dar el máximo. Hay que olvidar ya el partido del Betis y hay que ganar al Almería.

¿Los tres últimos fichajes: Pol Lirola, Álex Collado y Domingos Quina se encuentran ya preparados, incluso, para ser titulares?

Álex (Collado) viene de hacer toda la pretemporada con el Barcelona. Pol (Lirola) incluso ya había jugado algún partido con el Olympique de Marsella y Domingos (Quina) también ha hecho la pretemporada con el Wattford. Llevan ya siete u ocho días con nosotros, se han integrado muy bien y este club da muchas facilidades para ellos. Están preparadísimos para jugar.

Es el primer partido en casa y habrá un gran ambiente….

Hoy ya hemos entrenado por primera vez en el estadio y se está quedando precioso con los cambios que ha habido. El césped también está muy bien. Solo faltan que el lunes estén esos casi 24.000 abonados que tenemos, de los que estamos muy orgullosos. Habrá un gran ambiente y esperamos todos juntos brindar una victoria a nuestra afición.