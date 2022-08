El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha señalado este sábado ante el partido de este lunes en el campo del Elche CF que "sería una decepción no competir lo bien" que lo hizo su equipo "el otro día", en referencia al encuentro de la primera jornada de LaLiga Santander ante el Real Madrid, que tuvo que remontarles para ganar (1-2).

"Decepción siempre habrá si no se puntúa, no por que sea el Elche u otro equipo. Esto es Primera División y los partidos cuesta muchísimo ganarlos. La igualdad es tan grande con algunos equipos de nuestra Liga que puede pasar de todo", afirmó este sábado en rueda de prensa el entrenador del recién ascendido Almería.

El catalán argumentó que "cada partido es diferente y es una historia, pero sí es cierto que, si hace una semana" fueron "capaces de competir al nivel" que lo hicieron "ante el mejor equipo del mundo", eso les "obliga como equipo a intentar ofrecer un rendimiento parecido sea contra quien sea, por lo menos a corto plazo".

Rubi aseguró que cada vez ve mejor en el día a día a su plantilla y que, aunque eso "no es garantía de resultado", irán a Elche a por los tres puntos. "Queremos obtener nuestra primera victoria en Liga porque cuanto antes llega, también antes evitas intranquilidad; rompes el melón y te metes de lleno", aseveró.

El preparador rojiblanco, todavía rodeado de incertidumbre porque ahora mismo tiene a seis jugadores que no están inscritos, advirtió, en cualquier caso, de que "el Elche seguro que va a intentar reivindicarse" tras estrenarse con derrota frente al Betis (3-0), y añadió sobre su equipo que "los puntos, con buen rendimiento, van a llegar, seguro".

Sobre el comienzo de los ilicitanos, indicó que contra el Betis encajaron "una derrota dura, pero un poco ficticia, porque se quedaron con un jugador menos muy pronto", y vaticinó que en el Martínez Valero les espera "un partido muy difícil, muy competido ante un rival que va a salir a morder desde el minuto uno" y que les obligará a "salir muy concentrados".

"Mi obsesión sigue siendo que nuestro equipo sea capaz de ver a los jugadores del Elche como vio a los del Madrid, obligándome a trabajar al máximo para solucionar todas las jugadas, pero a la vez ser capaces, cuando tengamos el balón, de poder hacer cosas también", recalcó el técnico del Almería.

Además de no aclarar si repetirá el sistema con tres centrales, pues también tienen "otras variantes", Rubi también se refirió al próximo cierre del mercado y defendió que le "gustaría" que el plazo límite para ello coincidiera con el inicio de LaLiga y no como ahora, que concluye a comienzos de septiembre.

"Si cierras cuando empieza la Liga, las operaciones de hoy se harían el 13 de agosto. Todos los clubes hemos tenidos dos meses para hacer operaciones. No me molesta, pero me gustaría que pudiéramos hablar más de detalles del juego que de estar preocupados por si un jugador viene o no porque, aunque te diga que está bien, en su casa a lo mejor está pensando en si se va o no, y eso afecta al rendimiento", subrayó. EFE