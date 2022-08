Mourad Daoudi, el delantero del Elche CF que realizó la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Francisco, ha participado en los dos últimos amistosos del filial después de que el club lo mandase al filial, al no aceptar la oferta de renovación para salir cedido y no disponer de ficha de la primera plantilla para ir convocado con el equipo de Primera División.

El atacante hispano-marroquí tiene 24 años y no puede alternar el Ilicitano y el Elche. El club lo mandó a entrenar con el filial en la última semana de pretemporada, después de que sus representantes declinaran ampliar su contrato por tres años y poder salir cedido a un equipo de Segunda División. El Lugo es uno de los que está interesado en sus servicios. De momento, mientras que no haya una solución a su contrato, el delantero deberá permanecer en el filial.

Mourad ha jugado los dos encuentros que el conjunto de Alberto Gallego y Nino ha disputado en los últimos días. El pasado miércoles en Santa Pola (1-4) y el sábado en Almansa (0-5), en el que fue titular. En el filial también están a la espera de la solución, porque, en caso de que, finalmente, termine saliendo deben buscar otro delantero.

Junto al hispano-marroquí también están participando con el Ilicitano otros futbolistas que estuvieron en la pretemporada con el primer equipo como “Bane” Knezevic, que ha marcado tres goles, uno en Santa Pola y dos en Almansa, el internacional sub'17 Rodrigo Mendoza, Alfaro, que debutó con la primera plantilla frente al Betis, jugando los últimos minutos en el Benito Villamarín; Carles Marco o Galindo. También estuvo presente en el choque en tierras almanseñas Jesús López, que viene ejercitándose con el primer equipo y va a ser el tercer portero, por detrás de Edgar Badia y Axel Werner. El joven guardameta también estuvo en el banquillo en el choque ante los béticos. En principio, la idea de la entidad franjiverde es que Jesús se mantenga como tercer portero y Juanpe y Montoya sean los que defiendan la portería del Ilicitano.

El equipo de Gallego y Nino comenzará la temporada en Tercera RFEF el 11 de septiembre frente al Villarreal C, con el objetivo de conseguir el ascenso para ir subiendo categorías y que sus jóvenes jugadores no noten tanto el salto a la hora de llegar al primer equipo. Una misión que no va a ser fácil, porque van a tener como rivales a conjunto de entidad como el Orihuela, el Atlético Torrellano, el propio Villarreal C o el filial del Levante.