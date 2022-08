Domingos Quina “Juego como se vio frente al Almería, me gusta asumir la responsabilidad”

Domingos Quinas, el último fichaje del Elche CF, ha sido presentado oficialmente este jueves por el club ilicitano. El centrocampista nacido en Guinea Bissau y con pasaporte portugués, ha asegurado que se encuentra “muy cómodo y muy contento” en sus primeros días en la ciudad y como nuevo jugador del conjunto franjiverde y ha señalado que lo que se vio de él en el partido de su debú, el pasado lunes frente al Almería es el fútbol que le gusta practicar.

¿Por qué se decidió por el Elche?

Hable con mi representante y el Elche es un buen equipo y un club que está creciendo. Consideramos que era el lugar perfecto para continuar creciendo como futbolista. Después de mi paso y mi experiencia en el Granada también es bueno para mí volver a la liga española.

¿Cómo se ha encontrado en sus primeras días en tierras ilicitanas?

Me gusta mucha. Es una ciudad tranquila. En ese sentido se parece a Granada y es muy diferente a Londres. Además, tiene una afición increíble, que nos apoya mucho, como se demostró el pasado lunes frente al Almería.

Con los conocimientos que tiene de LaLiga española de su paso por el Granada de hace dos temporadas y viendo la plantilla con la que cuenta el Elche, ¿hasta dónde puede llegar este equipo?

Lo primero, sobre todo, es conseguir la permanencia y salvarse. LaLiga española es una competición muy difícil. Una vez conseguida ya podremos luchar por otras cosas. Tenemos un buen equipo y un buen club para hacer cosas importantes, pero lo primero es salvarse.

¿En qué posición le gusta jugar? ¿Qué le ha dicho el entrenador que quiere?

Lo importante es aportar y estoy a disposición del míster para jugar donde me necesite. Me gusta jugar de 8 o de 10 y el entrenador me ha dado libertad para ser yo y para que sea feliz.

¿Cuál es su jugador referencia? ¿Se considera un futbolista box to box como dicen en Inglaterra?

El jugador que más me gusta de mi posición es Modric. Y la palabra box to box puede ser una buena definición a mi tipo de juego. Me gusta atacar, pero, también, ayudar al equipo en labores defensivas.

El pasado lunes frente al Almería salió y se le vio que quiso siempre el balón y asumir la responsabilidad del juego ofensivo, incluso probar con los disparos desde fuera del área …

Así es como juego. Me gusta asumir la responsabilidad. El equipo necesitaba ganar y el partido y el equipo estaba jugando a una gran velocidad. Ese el tipo de fútbol que me gusta.