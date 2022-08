Sonriente, ilusionado y comprometido, aunque hablando en inglés, porque todavía no domina el castellano, pero aseguró que pronto lo va a hacer y que ya conoce palabras claves para pedir el balón en el terreno de juego y algún (risas). Así se mostró el jugador portugués de origen de Guinea Bissau, Domingos Quina, en su presentación oficial como nuevo jugador del Elche.

El nuevo centrocampista franjiverde explicó que cuando surgió la oferta del club ilicitano no lo dudó en ningún momento, porque tenía ganas de regresar a LaLiga española. «Hable con mi representante y el Elche es un buen equipo y un club que está creciendo. Consideramos que era el lugar perfecto para continuar creciendo como futbolista. Después de mi paso y mi experiencia en el Granada también es bueno para mí poder volver a la liga española», comentó el jugador cedido por el Wattford de Inglaterra.

Quina se ha sentido muy cómodo en su primera semana en tierras ilicitanas y aseguró que la ciudad le gusta «mucho». «Es tranquila. En ese sentido se parece a Granada y es muy diferente a Londres, donde residía cuando militaba en el Wattford..

El internacional con Portugal en sus categorías inferiores destacó el ambiente que pudo vivir en su primer partido, en el estadio Martínez Valero. «Tenemos una afición impresionante. Fue increíble como nos apoyaron en el partido contra el Almería».

Modric como referencia

Domingos Quina tiene como referente al futbolista de Real Madrid Luca Modric, y se considera un jugador «box to box» (de área a área, como dicen en Inglaterra. «Box to box puede ser una buena definición de mi tipo de juego. Me gusta atacar, pero, también, ayudar al equipo en labores defensivas·, indicó.

Al nuevo mediocentro del Elche le gusta jugar «de 8 o de 10». Pero señaló que «lo importante es aportar y ayudar al equipo y estar a disposición del entrenador». Quina ya ha mantenido varias conversaciones con Francisco y el técnico franjiverde «me ha dado libertad para ser yo y para que sea feliz y disfrute en el terreno de juego».

El jugador portugués salió en el minuto 78 sustituyendo a Gumbau y en su primera aparición quiso siempre el balón, no dudó en intentar regatear a varios contrarios, incluso, en probar los disparos desde larga distancia, que es una de sus especialidades. «Así es como juego. Me gusta asumir la responsabilidad. El equipo necesitaba ganar y el partido y el equipo se estaba jugando a una gran velocidad. Ese el tipo de fútbol que me gusta».

Domingos Quina tiene experiencia en LaLiga española, después de haber militado hace dos temporadas en el Granada, con el que le marcó un gol al Elche. Cuando se le preguntó hasta dónde puede llegar este Elche, con la plantilla que tiene, no dudó en afirmar que «sobre todo, lo primero es conseguir la permanencia y salvarse. La Primera División en España es muy difícil e igualada. Una vez que consigamos ese objetivo, ya podremos luchar por otras metas. Tenemos un buen equipo y un buen club para hacer cosas importantes, pero lo primero es salvarse».

Domingos Quina afronta este sábado su segundo partido como franjiverde frente a la Real Sociedad. Francisco tiene diferentes alternativas en el centro del campo con el portugués, Mascarell, Gumbau y Raúl Guti. A priori, el canario y el catalán parten con ventaja para repetir en el once inicial.