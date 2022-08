Francisco: “Veo a Mojica muy comprometido e integrado y estoy tranquilo y convencido de que va a seguir”

Francisco Rodríguez, entrenador del Elche CF, ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Santander, que el conjunto ilicitano disputa este sábado (17.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente a la Real Sociedad.

El técnico franjiverde ha señalado que ve bien a su equipo, que va a ser un partido diferente al del Almería y, sobre la posibilidad de que Mojica pague su cláusula de rescisión y se marche, se ha mostrado tranquilo, porque lo ve “muy comprometido e integrado en el grupo”.

¿Cómo se encuentra el equipo después de la mejoría mostrada frente al Almería?

Todos queremos ganar siempre. Lo intentamos de todas las maneras y no la pudimos conseguir. Hemos realizado otra semana muy buena de entrenamientos, los refuerzos están cada vez más integrados y nos dan mayor competitividad y eso hace el equipo mejor. Volvemos a jugar en casa y lo hacemos con toda la ilusión del mundo. En Primera División todo los partidos son complicados y tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar a la Real Sociedad.

¿Qué noticias tiene sobre Mojica? ¿Teme que se pueda marchar pagando su cláusula?

Tenemos jugadores buenos y hasta el último día del mercado no sabremos lo que puede pasar. Nuestra intención es que continúe toda la temporada con nosotros. No tengo ninguna noticia del club de que haya habido algo oficial. Es normal que surjan rumores, porque es uno de los mejores laterales izquierdos que hay en España. Estoy tranquilo, porque lo veo entrenar muy comprometido. Veo a Johan como cualquier otro compañeros, enchufado y convencido con el proyecto. Y eso me hace ser optimista.

¿Hay preparado algún plan B por si en las últimas horas del mercado se marcha?

Siempre hemos tenido plan B. La propiedad (Bragarnik) sabe manejar bien los tiempos y tiene alternativas. Pero como no contemplamos la posibilidad de que Johan se marche... Espero que el mercado y estoy convencido de que ocurrirá se cierre antes de empezar la competición. No puede ser que se acabe después de tres jornadas. Todos los entrenadores tenemos la misma opción y espero que algún día se acabe estos plazos.

¿Y sobre posibles llegadas?

Ya dije que si viene alguien será para mejorar. Siempre hemos valorado lo que tenemos y los que han querido estar entre nosotros

¿Cómo ve la opción de Jeison Murillo?

Es un buen futbolista con buen nivel y podría estar preparado para estar en una plantilla como la nuestra. Pero ya vimos el nivel que dieron nuestros centrales frente al Almería. Y si están así, quien venga, tendrá que igualarlos y eso va a ser difícil.

¿Cómo se encuentra Lucas Boyé?

Ha estado mucho tiempo parado. Frente al Almería ya jugó 25 minutos. Está cada vez mejor y pronto estará disponible para ser titular.

¿Y Pastore?

Está con muchas ganas y el lunes jugó unos minutos. Es el jugador que menos sesiones de entrenamiento ha realizado durante la pretemporada. Pero ya lleva dos semanas con el grupo y con minutos seguro que va a ir mejorando

¿Qué opinión tiene de la Real Sociedad, que vendrá sin Isak?

He visto todos sus partidos de pretemporada y los dos que ha jugado de liga y es uno de los equipos que mejor fútbol hacer, con un buen juego interior, buscando los espacios, con buen pie. Tiene jugadores muy buenos y es uno de los mejores en relación con el dominio del balón. La temporada pasada ya nos ganaron y tendremos que sacar nuestro mejor versión para poder ganar.

¿En qué se va a diferenciar el partido con relación al del Almería?

Va a ser diferente. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ajustarnos bien. Habrá momentos que suframos sin balón y que tendremos que tapar los espacios. No podemos ir siempre a intentar roba, porque va a ser muy difícil. Va a ser diferente al del Almería, pero nosotros también queremos llevar el juego donde más nos interesa. En la pasada jornada fuimos, junto al Almería, el equipo que mostró mayor capacidad física. Aunque no tuvimos muchas ocasiones, sí que llegamos muchas veces al área.