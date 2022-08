Honesto y sincero. Francisco Rodríguez, entrenador del Elche, no tuvo reparos en reconocer en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo frente a la Real Sociedad, saldado con derrota para sus intereses, que el rival había sido justo merecedor de la victoria. Además, el almeriense lamentó el juego desarrollado tras encajar el 0-1.

«Hasta el minuto 15 estábamos bien. Salía el plan, pero el gol ha llegado en un desajuste defensivo y eso nos generó dudas. Nos han creado muchas ocasiones y en esa media hora podían haber sentenciado. Nos han superado en todo», explicó el preparador franjiverde, visiblemente molesto.

«Se puede perder, pero esa media hora de la primera parte no es negociable porque hemos perdido el rumbo por encajar un gol», criticó el almeriense, que sin embargo vio brotes verdes en la reacción acaecida tras el descanso. «En la segunda parte hemos cambiado y no hemos estado mal, aunque no hemos tenido muchas ocasiones ni fluidez. Nos ha faltado fuerza y empuje y hacer más cosas con el balón», incidió Francisco. En su valoración global, como resumen reconoció que la victoria donostiarra era «justa».

El entrenador del conjunto ilicitano desveló que en el intermedio le pidió a sus jugadores que confiaran en ellos mismos para llegar al final del partido vivos e intentar sacar algo positivo. «Hemos demostrado carácter, pero nos han faltado fuerzas», añadió.

Francisco confió en que el Elche logre retener en su plantilla a Boyé y Mojica, a pesar del interés de varios clubes (especialmente Sevilla y Villarreal) y justificó la suplencia del delantero. «Veremos qué pasa de aquí al cierre del mercado (1 de septiembre). Estoy encantado de que Boyé esté aquí y su compromiso es el máximo”, aseveró el andaluz.

«Estamos fastidiados porque llevamos un punto de nueve, da igual que sea al principio o al final del campeonato» concluyó el técnico, haciendo una valoración global de este flojo inicio de Liga.

Edgar Badia

Por su parte, el guardameta Edgar Badia, que ejerció de capitán del equipo en ausencia de Gonzalo Verdú y Fidel, también se lamentó por la derrota sufrida ante la Real Sociedad, pese a haberle parado un penalti a Mikel Merino.

«Ha sido un momento importante para el equipo, para no descolgarnos del partido. Manteniéndonos a un gol de distancia teníamos cierta vida, pero al final no ha servido de nada», reconoció el cancerbero.

«El apoyo de la afición lo tenemos siempre. Pedimos perdón por no haber podido puntuar. Ellos agradecen nuestro trabajo», prosiguió. «Hemos jugado contra un equipo que ha demostrado su nivel con ese rombo que ponen en el mediocampo con muchísima calidad. Ellos han sabido aprovechar su momento y han marcado la diferencia», finalizó el meta catalán.