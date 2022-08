Recordar tus raíces y tus sentimientos. Eso es lo que ha querido la jugadora ilicitana Asun Martínez en el día más importante de su carrera deportiva. La delantera de la selección española no ha dudado en lucir la bandera del Centenario del Elche CF en la celebración del título de campeona del mundo sub'20, que ha conseguido en la madrugada de lunes con la selección española, en Costa Rica.

Asun Martínez ha vuelto a ser protagonista. Ha sido titular en el triunfo de La Rojita frente a Japón (3-0). En el descanso, con el marcador ya resuelto, el seleccionador nacional ha querido que otra compañera también disfrutara de este momento histórico. Ya que es la primera vez que España consigue un título mundial de fútbol femenino.

La jugadora ilicitana empezó a jugar al fútbol en el conjunto franjiverde, posteriormente se marchó al Sporting Plaza Argel de Alicante y en 2019, con 17 años, firmó con el Valencia CF con el que juega en Primera División. Asun Martínez ha estado acompañada de su familia en Costa Rica. No ha faltado la bandera del Cenenario del club ilicitano y la futbolista no ha dudado en rodearse el cuerpo con ella, en el momento más importante y especial de su carrera. Las felicitaciones desde tierras ilicitanas no se han hecho esperar y están siendo multitudinarias, a través de las redes sociales.

Cómoda victoria en la final

La selección de España se coronó este domingo, por primera vez en la historia, campeona femenina sub'20 al vencer con dos goles de Salma Paralluelo y uno de Inma Gabarro a Japón (3-1) en la final del Mundial de Costa Rica 2022.

España concluye una campaña soñada al coronarse campeona de forma invicta, con solo dos goles en contra a lo largo del torneo, como el equipo más goleador (14) y con Inma Gabarro como la máxima anotadora del certamen con 8 dianas.

El equipo del seleccionador Pedro López tomó revancha de la anterior final sub'20 del Mundial de Francia 2018, en la que España cayó por 3-1 ante Japón.

En la final de este domingo en el Estadio Nacional de San José, España obtuvo la victoria con anotaciones de Inma Gabarro al minuto 12, y dos de Salma Paralluelo al 22 y 27, mientras que Japón acortó distancias al 47 por medio de Suzu Amano.

Dominio español

En un primera media hora de ensueño, España impuso sus condiciones y a ganaba el partido por 3-0 frente a una escuadra asiática que lucía nerviosa y errática en la salida, que cometió muchos errores que pago muy caro.

Inma Gabarro, la goleadora del Mundial, abrió la cuenta al minuto 12 cuando eludió el fuera de juego, bajó de pecho un pase de Ane Elexpuru y definió con clase a un costado de la guardameta Shu Ohba.

La presión española seguía haciendo daño y al minuto 22 otro pase elevado encontró, de nuevo, muy adelantada a la zaga japonesa, lo que aprovechó Salma Paraluello para escaparse en solitario y aumentar la ventaja para España.

El dominio español era asfixiante y al 27 Paralluelo anotó el 3-0 de penalti.

A partir del minuto 30 Japón reaccionó y obligó a la portera Txell Font a emplearse a fondo para evitar el gol del descuento a Hamano y Tabata.

Yusuki Yamamoto también estuvo cerca de acerca a Japón en el marcador con un remate cruzado que se escapó a un lado del vertical.

Respuesta de Japón

Solidez defensiva

España se encomendó a la solidez que su defensa demostró a lo largo del Mundial con tan solo un gol encajado antes de la final, y en el ataque apostó por alguna jugada de contragolpe.

A pesar de su esfuerzo físico y de una mayor tenencia de la pelota en la segunda mitad, Japón se quedó corto y no pudo romper de nuevo el cerrojo defensivo de 'la roja'.

Ficha técnica

3. España: Txell Font, Ana Tejada, Andrea Medina, Silvia Lloris, Esther Laborde (Mirari Uria m.62); Ariadna Mingueza (Sonia Majarín, m.75), Julia Bartel, Asun Martínez (Fiamma Benítez, m.46), Ane Elexpuru; Salma Paralluelo (Izarne Sarasola, m.78) e Inma Gabarro (Maite Zubieta, m.75).

Seleccionador: Pedro López.

1. Japón: Shu Ohba, Ibuki Nagae (Suzu Amano, m.46), Rion Ishikawa, Mihoshi Sugisawa, Haruna Tabata;Shinomi Koyama, Aemu Oyama (Mei Shimada, m.88), Kokona Iwasaki (Manaka Matsukubo, m.46), Aoba Fujino; Yusuki Yamamoto (Maya Hijikata, m.83) y Maika Hamano.

Seleccionador: Futoshi Ikeda.

Árbitra: la venezolana Emikar Caldera. Amonestó a la japonesa Ishikawa.

Goles: 1-0, m.12: Gabarro. 2-0, m.22: Paralluelo. 3-0, m.27: Paralluelo (p). 3-1, m.47: Amano.

Incidencias: Partido final del Mundial Sub'20 femenino de Costa Rica 2022, disputado en el Estadio Nacional de San José ante unos 30.000 aficionados.