El baile de última hora en el Elche

El mercado de fichajes está en plena ebullición y los clubes se encuentran cada vez más nerviosos para cuadrar sus cuentas, cumplir con el «fair play» financiero para poder inscribir a todos sus jugadores y terminar de completar sus plantillas.

Las próximas horas, hasta el jueves (23.59 horas) que se bajará la ventanilla de LaLiga, se presentan frenéticas.

En el Elche se mantiene una tensa calma, porque el club ilicitano tiene los deberes hechos y no necesita más incorporaciones, salvo una buena oportunidad de mercado para un central.

La intención del Sevilla por firmar a Lucas Boyé ha sido lo único que ha alterado la tranquilidad. Y a partir de ahí, ha comenzado el baile de nombres de última hora con posibles sustitutos del argentino, si, finalmente, termina saliendo.

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, se mantiene impasible y no dejará marchar al «9» franjiverde por una cantidad inferior a los 15 millones de euros. Un cifra, que, de momento, está lejos del ofrecimiento sevillista.

A pesar de esa relativa calma, en el club ilicitano tienen y deben estar preparados por si se produce un movimiento de última hora. Hasta el Martínez Valero no dejan de llegar ofrecimientos de los representantes de los futbolistas. El Valencia se quiere desprender de Manu Vallejo y lo está poniendo en las puertas de todos los equipos de la parte baja de la clasificación.

El danés del Barcelona Martin Braithwite es una de las opciones más deseadas de los equipos españoles. El conjunto azulgrana también lo quiere sacar de todas las maneras, para liberar masa salarial. El problema es su alta ficha de tres millones de euros. El Mallorca y Javier Aguirre, que ya lo tuvo en el Leganés, lo quieren. Sin embargo, el precio no está al alcance del club balear.

En la entidad franjiverde, aunque mantienen que Boyé no se va a marchar si el Sevilla no pone la cantidad deseada por Bragarnik, no ven con malos ojos la alternativa de Braithwite, pero siempre que el jugador esté convencido de venir y que el Barcelona asuma una parte importante de su ficha. La opción del danés es, por el momento, solo una bala que puede haber en la recámara si el argentino sale a última hora. En el Leganés mostró un gran nivel y, si está comprometido, es un delantero que ya sabe lo que es luchar por la permanencia.

Efecto dominó

Los atacantes están siendo las piezas deseadas en este final del mercado y se pueden mover como un efecto dominó en función de que los equipos vayan completando sus plantillas.

La salida de Isak de la Real Sociedad fue el primer gran movimiento. Los donostiarras han recuperado a Sorloth. Sin embargo, han hecho una tentativa por Sadiq del Almería, al que quieren casi todos.

El Sevilla necesita un delantero y también tiene en su lista al nigeriano del conjunto almeriense y a Raúl de Tomás, del Espanyol. Pero en el Sánchez Pizjuán saben que son dos futbolistas más caros que Lucas Boyé.

El Valencia ha encontrado a otro de los tesoros más preciados por los equipos españoles, como era el uruguayo Cavani, que ha cerrado su fichaje por la entidad de Mestalla. Ahora le busca salida, además de Manu Vallejo, a Maxi Gómez, quien podría poner destino al Fenerbahçe; y a Marcos André, por quien suspira el Rayo Vallecano.

El Betis tiene todavía sin inscribir a William José, que puede ser otra buena oportunidad de mercado si, finalmente, no es inscrito. Aunque el brasileño también cuenta con una ficha alta al alcance de pocos equipos.

Cualquier movimiento que se produzca en un club va a tener consecuencias en otro. Y ahí Bragarnik sabe moverse como pez en el agua y sabe mantener la calma y estirar la cuerda hasta el último momento.

Un nuevo central

En el Elche tampoco dan por descartado la llegada de un nuevo central.

Álvaro González, tras quedar libre del Olympique de Marsella, era uno de los que gustaban en el Martínez Valero. Incluso hubo algúna negaciación. Sin embargo, se ha decidido por los petrodólares del Al-Nassr de Arabia Saudí.

Otro de los nombres que maneja la comisión deportiva franjiverde es el colombiano Jeison Murillo. Sigue siendo una posibilidad, aunque hay ciertas dudas sobre su rendimiento en las últimas temporadas. Su experiencia en el fútbol español, en el Granada, Valencia, Barcelona y Celta, le hacen ser un jugador que se puede acoplar rápidamente. Además, tendría a sus compatriotas Mojica y Helibelton Palacios para ayudarle. Primero tiene que solucionar su contrato con la Sampdoria de Italia.