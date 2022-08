Hasta que este jueves a las 23.59 horas se cierre el mercado de fichajes no se puede dar nada por seguro. Una llamada telefónica de última hora puede cambiar todo, pero, ahora mismo, a falta de dos días para que concluya la ventana de verano, no se prevén grandes movimientos en el Elche CF

Lucas Boyé. El delantero argentino está más cerca de seguir en el club ilicitano que de marcharse. El Sevilla presentó una oferta de 12 millones de euros, que en la entidad franjiverde consideran insuficiente. A partir de los 15 millones podrían empezar a negociar. Una cifra a la que parece que no está dispuesta a llegar el conjunto hispalense. La entidad franjiverde no tiene necesidad de vender, está en un buen momento económico y no está dispuesta a desprenderse de uno de sus principales activos a cualquier precio.

Además, el club andaluz se ha centrado más en las últimas horas en Raúl de Tomás. Está dispuesto a asumir la ficha de 4,5 millones que tiene en el Espanyol y llegar hasta los ocho en concepto de cesión, a cuenta de una posible compra futura. El Sevilla también tiene cerca el fichaje de Januzaj para compensar la posible salida de Lucas Ocampos al Ajax.

Mojica. El lateral izquierdo colombiano, salvo sorpresa monumental, tampoco va a salir. El Villarreal era uno de los más interesados. Pero tras la lesión de Foyth está más centrado en contratar un lateral derecho. Firmar a Mojica conllevaría pagar los 5,5 millones de su cláusula y la ficha de un jugador que, en principio, sería el suplente de Pedraza.

Del resto de la primera plantilla, a 48 horas del cierre de mercado, tampoco se prevén ninguna salida.

Jeison Murillo. El central colombiano de la Sampdoria era otro de los futbolistas que el Elche tenía en cartera para reforzar la posición de central. Hoy martes, desde el Martínez Valero, descartan su contratación. El Elche tiene varias opciones para el eje de la defensa, pero no terminan de convencer, porque deben mejorar lo que hay actualmente en la plantilla. Si no surge ninguna oportunidad de última, provocada por los movimientos en la posición de central de otros equipos, es difícil que pueda llegar otro central.

Abde y Luis Rioja: La comisión deportiva franjiverde también está peinando la posibilidad de incorporar un jugador de banda izquierda o que pueda actuar en los dos extremos. Ha preguntado por el joven del Barcelona Ez Abde y por Luis Rioja del Alavés. El jugador azulgrana tiene una alta ficha y su fichaje obligaría un importante desembolso económico y sería una cesión, algo a lo que no está dispuesto el propietario del Elche, Christian Bragarnik. Además, Abde cuenta con numerosos pretendientes, entre ellos el Valladolid de Pacheta.

En el caso de Luis Rioja, el Alavés pide una cantidad elevada por su traspaso, que estaría entorno a los cinco millones de euros y el club ilicitano no está por la labor.

El Elche dispone de dos fichas libres y no descarta nada hasta el cierre del mercado. Pero a dos días de que se baje la ventanilla del mercado de invierno no contemplan grandes movimientos.

Mourad. Otro de los nombres que está sobre la mesa de la comisión deportiva del club ilicitano en los últimos días del mercado es el canterano Mourad. El Elche le presentó una importante oferta para ampliar su contrato tres años más, multiplicar por cuatro su contrato y que se marchase cedido al Lugo, donde podría tener la oportunidad de disfrutar con minutos en Segunda División. Incluso, se planteó la posibilidad de que cuando volviera se quedase en el primer equipo o, si no fuese así, le darían la carta de libertad. Su representante, Pedro Cortés, no ha accedido y quiere que el hispano-marroquí quede ya libre, buscarle un destino en Segunda y que el club ilicitano se quedase con un porcentaje de un posible traspaso futuro. Hasta el momento no ha habido acuerdo y, salvo giro de última hora, Mourad jugará en el filial en Tercera RFEF.