Hasta que este jueves a las 23.59 horas se cierre el mercado de fichajes no se puede dar nada por seguro. Una llamada telefónica de última hora puede cambiar todo, pero, ahora mismo, a falta de dos días para que concluya la ventana de verano, no se prevén grandes movimientos en el Elche.

Lucas Boyé está más cerca de seguir que de marcharse. Ayer entrenó con normalidad con el equipo y no paró de firmar autógrafos a los aficionados que le esperaban en la puerta del campo Díez Iborra.

El Sevilla presentó una oferta de 12 millones de euros, que en el club ilicitano consideran insuficiente. A partir de los 15 millones podrían empezar a negociar. Una cifra a la que parece que no está dispuesta a llegar el conjunto hispalense. La entidad franjiverde no tiene necesidad de vender, está en un buena situación económica y no está dispuesta a desprenderse de uno de sus principales activos a cualquier precio.

El club andaluz baraja otras opciones como la de Raúl de Tomás. Estaría dispuesto a asumir la ficha de 4,5 millones que tiene en el Espanyol y llegar hasta los ocho en concepto de cesión. En las últimas horas también ha surgido el nombre del delantero danés del Niza Kasper Dolberg. Además, tiene cerca el fichaje de Januzaj para compensar la posible salida de Lucas Ocampos al Ajax. Con estos parámetros, la posibilidad de incorporar a Boyé ha perdido fuerza.

Por su parte, Mojica, salvo sorpresa monumental, tampoco va a salir. El Villarreal era uno de los más interesados. Pero tras la lesión de Foyth está más centrado en contratar un lateral derecho. Firmar al colombiano conllevaría pagar los 5,5 millones de su cláusula y la ficha de un jugador que, en principio, sería el suplente de Pedraza. Mojica también se ejercitó ayer con total normalidad.

Del resto de la primera plantilla, a 48 horas del cierre de mercado, tampoco se prevé ninguna salida.

Incorporaciones

En cuanto a las posibles incorporaciones, el Elche dispone de dos fichas libres y no descarta la llegada de un central y un jugador de banda izquierda, que también pueda jugar en la derecha.

Para la defensa, el colombiano Jeison Murillo, que era uno de los centrales en cartera, en principio, está descartado.

La comisión deportiva ha preguntado por Abde del Barcelona y Luis Rioja del Alavés. El extremo azulgrana tiene una alta ficha y su fichaje obligaría a un importante desembolso económico. Además, sería una cesión, algo a lo que no está dispuesto el propietario del Elche, Christian Bragarnik. Además, Abde cuenta con numerosos pretendientes. El Valladolid de Pacheta parecía que se lo iba a llevar, pero, a última hora, puede recalar en Osasuna. En el caso de Rioja, el Alavés pide una gran cantidad de dinero. En torno a los cinco millones por su traspaso.

Quedan dos días para que cierre el mercado y todo puede cambiar.