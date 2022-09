El entrenador del Villarreal, Unai Emery, se ponía en el lugar del técnico del Elche y aseguraba esta mañana que "no es lógico que el plazo de fichajes se cierre con la Liga empezada". En declaraciones a la agencia Efe, el preparador del conjunto amarillo afirmaba que no tiene lógica que el cierre del mercado se produzca con la competición ya iniciada, tal y como ha ocurrido en los últimos años y en concreto en esta temporada tras la disputa de los tres primeros encuentros de competición.

"Estoy de acuerdo con Francisco -Rodríguez, entrenador del Elche- en que se debía cerrar antes. Es normal que se haya enfadado. No sé quien lo decide, pero es algo que se debería cambiar", agregó.

Se da la circunstancia de que el jugador colombiano Johan Mojica abandonó el Elche este jueves, el último día de mercado, para recalar en el Villarreal, justo cuatro días antes de que ambos equipos se enfrenten este fin de semana en la cuarta jornada de Liga.

"No voy a utilizar a Mojica de cara al partido. No le voy a preguntar nada. Hemos trabajado el encuentro y no voy a usar para prepararlo. Además, no creo que vayamos a contar con él", sentenciaba.

A su vez, el preparador vasco explicaba que el Elche "es un equipo muy trabajado, al que le tenemos un gran respeto y frente al que deberemos ofrecer nuestra mejor imagen para sacar el encuentro adelante". Una de las claves del partido es la de jugar en casa por primera vez en la Liga tras tres encuentros a domicilio. "Esperamos tener el apoyo que ya sentimos en la Liga Conferencia ante el Hadjuk Split", agregó el entrenador del Villarreal.

Explicó que la llegada del colombiano Johan Mojica tras la salida del ecuatoriano Pervis Estupiñán y la lesión de Alberto Moreno, que en ocasiones ha jugado de interior, es consecuencia de no poder darle toda la responsabilidad a Alfonso Pedraza en ese sector.

También destacó la apuesta por Danjuma. "Estoy muy contento con él porque su trabajo es muy bueno y también por la combinación entre gente experimentada y jóvenes como Yeremi, Baena o Jackson", continuó.

En el lateral derecho explicó que Kiko Femenía les ofrece más salida, aunque Juan Foyth provoca una estructura más fuerte. "En el último momento del mercado, pensamos en que un lateral de dos bandas era una buena opción y estuvimos pendientes de un jugador pero no fue posible", dijo.