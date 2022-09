Francisco: "Era más pesimista con la continuidad de Boyé"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, valoraba hace unos minutos en rueda de Prensa el cierre del mercado de fichajes. En concreto, sobre la marcha de Mojica, el técnico afirmaba que desconocía del interés en el jugador, pero así son las cosas. El técnico, que lamenta no haber cerrado antes su plantilla, valora la base de la que dispone de la temporada pasada. Sobre los refuerzos, destaca la experiencia del nuevo central franjiverde, Fede Fernández, y la polivalencia del lateral izquierdo Nicolás Fernández Mercau.

¿Se encuentra aliviado y satisfecho tras el cierre del mercado?

Ante esta pregunta, todos los entrenadores vamos a decir lo mismo. Hemos acabado hasta el gorro de la situación, de ver qué pasaba hasta el final, de los movimientos de última hora. Para un entrenador al final es complicado. A nosotros nos ha pasado, estar ayer hasta el final, perder a un jugador muy importante para nosotros como es Mojica. Lógicamente, a nadie le gusta esto, pero hoy ya es día 2 y está todo cerrado. Ahora ya los jugadores que tenemos van a ser los nuestros. Para mí es muy importante que la base del equipo del año pasado está con nosotros, que la misma gente va a ser partícipe de conseguir el objetivo, y los nuevos que van a llegar, dos jugadores más, también vienen a aportar como el resto. Y ya está. Contento. Me hubiera gustado tener la plantilla cerrada antes, como a todos, pero es lo que tenemos y con esto vamos a trabajar por completo para lograr el objetivo.

Valoración de la plantilla final

Durante todo el verano, los casos de Lucas Boyé o de Johan Mojica han estado abiertos. Yo era más pesimista o me preocupaba más en lo deportivo la continuidad de Boyé. El club ha hecho un esfuerzo importante para que se quede y él acepta estar con nosotros, es un jugador muy comprometido, va a dar todo lo que tiene para ayudarnos.

Sobre Johan Mojica no contaba con que pudiera salir, pensaba que se quedaría, porque no habíamos tenido ninguna noticia de otros clubes interesados en él y hasta ayer nadie había llamado para ficharlo.

Me hubiera gustado tener la plantilla cerrada antes, hace 20 días, pero ante la situación del mercado ha sido imposible para el Elche y a partir de ahí ya toca trabajar con al máximo con lo que tenemos, a tope porque es lo que toca. Estamos en un club humilde que tiene que crecer y vamos a hacer todo lo posible para competir al máximo nivel.

¿Cambian sus planes con Mojica en el rival del domingo?

Habíamos empezado a trabajar el partido, por supuesto, pero no vamos a modificar los planes para nada. Nosotros ya lo tenemos planificado. Él podrá decir lo que quiera a su entrenador, ahora ya Unai Emery, pero la matriz de lo que vamos a hacer allí está preparada. Johan ya está olvidado. Le agradecemos todo lo que ha hecho por este club y le deseamos lo mejor en el futuro, pero ya no está con nosotros y los que estamos vamos a ir a muerte a por nuestro objetivo.

¿Ha afectado al grupo?

Si te pasa de esta manera, es difícil, jodido. Ningún club había mostrado interés. Al principio de la pretemporada sí, pero hace ya mes y medio. Su marcha ya la hemos afrontado y lo vamos a sacar. Carlos Clerc está perfectamente preparado.

¿Cómo fue la despedida?

Johan (Mojica) se fue emocionado, le deseamos lo mejor. Pero nosotros estábamos preparando el entrenamiento 100% y una vez que ya no está aquí, echarlo de menos ya no lo vamos a hacer. Hoy ya no nos hemos acordado de Mojica en el entrenamiento, que hemos preparado para los que está aquí.

¿Le parece un esperpento o vergüenza que se produzcan salidas con tres jornadas ya disputadas?

Ya dije el otro día que no es normal que esto pase. No es porque se haya ido al Villarreal, no es normal que con 3 partidos de competición siga el mercado abierto. Esto debe solucionarse cuanto antes y que cuando empiece la Liga se cierre el mercado, que todos tengan menos tiempo para fichar.

¿Qué opina de los dos últimos refuerzos, los conocía?

No los conocía para nada. Cuando surge el tema de Johan Mojica es cuando se trabajan. La propiedad sí los conocía y la dirección deportiva. En el caso del lateral izquierdo, Nicolás Fernández Mercau, es un jugador diferente a Carlos Clerc, que es de lo que se trata, de mucho recorrido, que puede jugar de lateral y de extremo. Muy dinámico, con buena pegada y llegada. Ahora intentaremos adaptarlo lo antes posible. El tema de Fede Fernández es distinto. Por su experiencia se adaptará antes. Es un refuerzo para apoyar nuestra idea de poder jugar con 5 defensas y tres centrales. Surgió esta posibilidad en el mercado y a pesar de venir de un año en el que no ha jugado, aportará experiencia y liderazgo, y su presencia aumentará la competencia al máximo.

¿Habrá más refuerzos? ¿Tiene mejor plantilla que el año pasado?

De momento no va a venir nadie más. Con respecto a si es mejor o peor plantilla, ya dije que eso se demuestra al final de temporada. La matriz ya estaba aquí de la temporada pasada. Al final, ahí estarán los números para ver si hemos sido mejores o peores. Ahora debemos pensar que los jugadores que tenemos aquí son los mejores y en que el domingo tenemos un partido muy importante ante un gran rival y nuestra afición está demostrándonos continuamente su apoyo, al que debemos corresponder. Se han vendido todas las entradas disponibles para la afición visitante.