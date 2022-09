La cuarta jornada de LaLiga 2022/23 ya está aquí y el Elche busca su primera victoria de la temporada. El conjunto franjiverde se enfrenta al Villarreal en un partido en el que ejercerá de visitante casi de manera simbólica, ya que debido a las obras en el Estadio de la Cerámica, el encuentro se disputará en el Ciutat de València, feudo del Levante. El factor campo tendrá una incidencia menor de la habitual, pero en cualquier caso, será una cita de gran dificultad para el cuadro ilicitano, que tendrá en frente a uno de los equipos que mejor ha comenzado el curso: el equipo de Unai Emery suma 7 puntos de 9 posibles y todavía no ha encajado ningún gol.

Por si el escenario no fuera ya suficientemente complicado, los caminos del fútbol han llevado a Johan Mojica, uno de los mejores laterales izquierdos de la competición y hasta hace unas horas, jugador del Elche, a defender los colores del Villarreal. Las particularidades del mercado y las casualidades del calendario han provocado que el colombiano se marchara el último día de la ventana fichajes al conjunto groguet y que su posible debut vaya a ser contra su exequipo.

No es el único aliciente que tendrá un choque en el que participarán algunos de los futbolistas que más están dando que hablar en este inicio del campeonato. Por el bando local, los dos últimos productos de su extraordinaria cantera, Álex Baena y Nicolas Jackson; por el lado visitante, un talento que lleva la firma de otra de las grandes fábricas del fútbol español, Álex Collado, que ha comenzado de la mejor manera su cesión en el combinado franjiverde, donde ya ha dado muestras de su enorme calidad y también ha marcado el hasta ahora único gol de su equipo.

El tramo de la competición en el que nos encontramos iguala las fuerzas entre dos conjuntos con objetivos muy diferentes, pero las aspiraciones no serán las que decidan un duelo que puede tener más historia de la que se prevé. El partido se disputará el domingo 4 de septiembre a las 18:30h y no se verá en Dazn, sino a través de Movistar LaLiga (el operador emite todos los partidos de la cuarta jornada de forma exclusiva), por lo que en este caso, solo los clientes que tengan el servicio contratado a través de Movistar Plus+ u Orange TV tendrán acceso a la retransmisión.

Otra opción es seguir el partido a través del directo que realizaremos en INFORMACIÓN. Comenzaremos la conexión una hora antes del inicio del encuentro con la información ya actualizada de las formaciones de ambos equipos

Convocatoria y posibles alineaciones del Villarreal - Elche

Francisco no podrá contar con los lesionados Fidel Chaves, Gonzalo Verdú y Pol Lirola, y Omar Mascarell es duda por molestias que arrastra del partido anterior. Un presumible once sería el formado por Édgar Badia en portería, defensa para Palacios, Enzo Roco, Bigas y Carlos Clerc, que volverá a jugar en la que la que meses atrás era su casa. En la medular, Álex Collado y Tete Morente ocuparían las alas, y Gumbau y Domingos Quina la parte central. Y en el frente de ataque, se prevé que Lucas Boyé sea titular por primera vez en el curso y le acompañe Roger Martí, que también volverá a un estadio que conoce muy bien.

También existe la opción de que el técnico reestructure el equipo y plantee una defensa de cinco, un sistema en el que se mantendría la línea de cuatro en la zona ancha y se sacrificaría un delantero. En ese caso, la punta sería en solitario para Lucas Boyé.

En el caso del Villarreal, las bajas son los lesionados Juan Foyth y Alberto Moreno, mientras que Danjuma es duda. Pese a las ausencias, Unai Emery tiene un amplio catálogo de opciones donde elegir, sobre todo en la parcela ofensiva.

En la zona de retaguardia, se prevé que jueguen Rulli en portería, Kiko Femenía, Albiol, Pau Torres y Pedraza en defensa, en el medio del campo Lo Celso y Parejo parecen seguros y la otra plaza se la disputarán entre Capoue y Coquelin, y en ataque Gerard Moreno parece indiscutible y falta ver quiénes serán sus socios, Chukwueze y Yeremy Pino volverán a luchar por la titularidad en la banda derecha y ligeramente escorado a la izquierda, todo hace indicar que Jackson saldrá de inicio en lugar, aunque no se descarta que el entrenador de Fuenterrabía opte por el comandante Morales.