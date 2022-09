Cuatro jornadas han bastado a Francisco para activar las alarmas y confesar que es hora de análisis y de encontrar soluciones al mal inicio de temporada del Elche. El preparador franjiverde se mostró muy crítico, tanto consigo mismo como con su equipo tras la derrota contundente frente al Villarreal, además de quejarse por la planificación de la temporada, al asegurar que no la pudo preparar con los suficientes efectivos.

«Nos hemos enfrentado a un equipo que a día de hoy es mucho mejor que nosotros y se ha demostrado en el campo y en el marcador», comenzó Francisco. «El calendario no está siendo todo lo bueno que quisiéramos, aunque las excusas no nos valen. No hemos encontrado el camino que nos hubiera gustado encontrar», agregó el almeriense en la sala de prensa del Ciutat de València.

El tono más crítico empezó al valorar los rasgos que no está mostrando su equipo respecto al año pasado: «Si algo tiene este equipo es el carácter y el ímpetu de no darse nunca por vencido y hoy (por ayer) no lo he visto. Tenemos que analizar los motivos. Yo soy el último responsable y me toca analizar todo esto».

«Es preocupante todo: la sensación, los goles encajados, los marcados», aseveró el entrenador del Elche. «No hemos sumado nada más que un punto, ante un rival que va a competir la permanencia con nosotros», explicó Francisco, detallando que el calendario les está deparando un inicio contra rivales de la parte alta de la tabla y confiando en que la situación varíe cuando lleguen los duelos contra rivales directos.

«La solución es el trabajo y el tiempo. Hemos tenido una pretemporada complicada. Ahora toca trabajar más que nunca. Nos han faltado entrenamientos que ahora nos pasan factura. Voy a intentar recuperar al equipo que éramos hace dos meses», confesó el preparador del conjunto ilicitano, visiblemente molesto con la dinámica de trabajo que ha tenido que realizar durante los meses de julio y agosto.

Francisco apuntó a un tema «anímico» el principal problema de su escuadra en estos momentos y cree que la situación mejorará cuando los últimos fichajes se acoplen a la dinámica grupal. «No estamos dando lo que la afición nos está dando. Por ellos vamos a seguir luchando», finalizó.

La impotencia de Clerc

Por su parte, Carlos Clerc, que ayer debutaba como sustituto de Mojica en el once franjiverde, admitió que el equipo vuelve a casa «con sensación de impotencia». «No nos hemos enganchado al partido y no nos hemos encontrado bien ofensivamente», declaró.

El lateral hizo especial énfasis en la falta de capacidades ofensivas, aunque quiso poner un punto de calma a la situación: «Es la cuarta jornada, es muy pronto. Es cierto que no se están dando las cosas como queremos, pero confiamos en todos».