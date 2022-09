Omar Mascarell refleja el sentir de la plantilla del Elche CF tras la goleada (4-0) sufrida frente al Villarreal y tras haber sumado solo un punto de doce posibles en las cuatro primeras jornadas de LaLiga. El centrocampista franjiverde comenta que “salimos muy dolidos del partido contra el Villarreal. El resultado fue abultado, a pesar de enfrentarnos a un gran rival. Me gustaría decir otra casa, pero, ahora, solo puedo decir que hay que pasar página, que esto es solo el comienzo de la temporada y esto solo lo vamos a sacar si nos mantenemos unidos”.

El futbolista canario asegura que confía “al cien por cien” en el equipo. “Sé que nos vamos a levantar, porque ya lo hemos hecho muchas veces y todos a una, estoy seguro de que esto va a salir adelante. Este equipo ha demostrado muchas veces que en los momentos difíciles es cuando más se une y cuando más sale adelante. Y ahora es el momento”, comenta.

Mascarell indica que “tenemos plena confianza en todos nosotros y sabemos que lo vamos a sacar, porque ya lo hemos hecho otras veces”, insiste. Por ello, pide “pensar en el próximo partido corregir errores e ir a por la victoria”.

Por su parte, Pere Milla no duda en afirmar que “esto es la Primera División y no es otra cosa que el fútbol profesional. Esto es difícil y complicado y sabíamos que teníamos un calendario difícil. La temporada pasada demostramos que podemos competir contra cualquiera, cosa que ahora no estamos demostrando. Ahora no queda otra que pasar página y pensar en el encuentro frente al Athletic Club de Bilbao”

El delantero manda un mensaje a la afición: “Ellos ya saben que nos lo vamos a dejar todo por el Elche. Estando en el banquillo al principio del partido contra el Villarreal se me puso la piel de gallina de verlos como nos animaban y esperamos que el domingo sea igual en el Martínez Valero y que llegue la primera victoria, que tanto estamos deseando”.

El lateral izquierdo, Carlos Clerc, considera que es “muy pronto” para que hayan dudas sobre el equipo. “No se están dando las cosas como queríamos y vamos a trabajar para cambiar la situación. Confiamos en el grupo, en el míster y en cada uno de los que defienden esta camiseta y no queda otra que trabajar y trabajar. Nadie dijo que iba a ser fácil y así que hay que ir por la siguiente jornada y el siguiente encuentro”.