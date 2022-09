Nico Fernández: "Estoy al 100%; si el míster quiere puedo jugar el domingo"

Esta mañana debutaba ante las cámaras. Y, lo hacía, ante la Prensa de un club de la Primera División española. Con solo 22 años, Nico Fernández Mercau, "Nico", como quiere que le conozcan futbolísticamente, mostró cierto nerviosismo en sus gestos, pero no en sus respuestas. Todas fueron breves, pero directas.

"El fútbol da revanchas y el domingo tenemos una", "Conozco a Mojica, es un buen jugador pero yo no vengo a sustituir a nadie, sino para dejar mi nombre", "Estoy al 100%, si el míster lo considera puedo jugar el domingo"... fueran algunas las respuestas de un jugador que quiere triunfar en el fútbol europeo.

El acto de su presentación como nuevo miembro de la plantilla del Elche fue dirigido por el presidente del club, Joaquín Buitrago, que resaltaba que "Nico es una apuesta del club por un jugador de mucha calidad, que ya ha destacado y llamado la atención en la liga argentina". Un futbolista "joven, de mucha proyección, que viene a cubrir el lateral izquierdo pero que también tiene una clara vocación ofensiva".

El presidente detallaba que Nico puede jugar de lateral izquierdo, pero "también puede hacer de carrilero o incluso de extremo o interior por banda izquierda". El propio futbolista exponía que "me defino como un lateral. He jugado mucho de 5, pero también puedo hacer de volante o extremo. Me gusta jugar por toda la banda izquierda".

El Elche ha pagado 4 millones de euros por el jugador, que ha firmado por 4 temporadas y que tiene muchas ganas de demostrar cuanto antes su valía. "La adaptación va a ser rápida. Llego con rodaje pues en Argentina estaba en plena competición -jugó el pasado 27 de agosto dando una asistencia de gol- y si al míster le parece y toca, aquí estoy", apuntaba.

¿Cómo ha sido su fichaje por el Elche? "Tengo conocimiento de que el club venía siguiendo el trabajo que yo venía haciendo y estoy orgulloso de formar parte de este equipo. En los últimos días de mercado todo se precipitó. No dudé y vine. El club demostró un gran interés en mí y venir al era un paso enorme en mi carrera, podía jugar en Europa y era lo que quería hacer".

"Vamos a tener unas cuantas tardes bonitas viéndole jugar", presagiaba Buitrago, que apoyaba con gestos y miradas al jugador durante el evento ante la Prensa. La pregunta sobre Johan Mojica era de esperar: "Lo conozco, lo he visto con su selección, es un buen jugador, pero yo no vengo aquí a sustituir a nadie, sino para dejar mi nombre en el Elche".

Su recibimiento en el vestuario ha sido "muy bueno". Ciertamente, Nico afirmaba que "no conocía a nadie". También el cambio le ha afectado. "Estoy bien. Al principio me costaba un poco. El cambio de sueño y horario. Pero los compañeros me recibieron fenomenal. En este equipo la competencia es muy sana", exponía.

Ha llegado a un equipo que ha iniciado en muy baja forma el campeonato, "pero al grupo, después de la derrota, se le nota fuerte, unido y esto es lo que vale". Además, "el fútbol da revanchas y nosotros la tenemos el domingo. Al grupo lo vi bien. El pasado domingo jugamos contra uno de los rivales más fuertes de la Liga. Estamos preparados para la revancha del domingo".

Francisco ya ha hablado con el argentino: "El míster me ha pedido que sea intenso, que haga movimientos por la banda, que centre…Todavía no hemos hablado mucho pero quiere que haga lo mismo que hacía en Argentina", aseguraba.

Nico no ocupará plaza de extracomunitario. "Ya está arreglado. Tengo el pasaporte español", por lo que, en principio, la llegada en el mercado de invierno de Lautaro Blanco será posible.

Sobre el fútbol español, el lateral izquierdo reconoce que "aquí es un poco más intenso, se juega más rápido, las canchas también son diferentes". Nico quiere "crecer como persona y futbolista" en el Elche. "Me veo bien, al 100%".