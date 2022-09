Francisco: "Soy optimista, hemos preparado el partido ante el Atheltic como víboras"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, ha lamentado hace unos minutos en rueda de Prensa la situación por la que atraviesa el equipo, achacándola principalmente al bajo nivel físico mostrado hasta el momento, pero a la vez ha asegurado que el paso de las jornadas ha mejorado este nivel y que “no valen las excusas, el domingo saldremos a darlo todo para conseguir la victoria”.

El técnico almeriense ha comenzando resumiendo como “muy buena” la semana de entrenamientos, detallando que la vuelta de algunos lesionados y la mejora en el estado físico de muchos de los jugadores, “ha propiciado que suba el nivel de competitividad”.

“Tras el peor partido, quizás, desde que nosotros estamos aquí, afrontamos el próximo partido siendo optimistas, ya que la respuesta de los jugadores ha sido fantástica”, apuntaba el preparador franjiverde.

Francisco aseguraba que, salvo Gonzalo Verdú, con el que “somos optimistas de que en un futuro cercano va a estar al nivel del resto”, “todo el mundo está para competir”. En concreto, sobre Edgar Badia expuso que “si bien es cierto que ha tenido alguna dolencia en la espalda, entendemos que va a llegar de cara al partido”. Todo dependerá, según el técnico, del último entrenamiento. “Decidiremos mañana”.

“No se te ve tan animado…”, preguntaba un periodista. “Es cierto que cuando uno se pone en el campo del Betis con un jugador menos en el minuto 15, que cuando el día del Almería se nos escapa la victoria que creo nos merecíamos, que cuando te pones 3-0 ante el Villarreal… pues verdaderamente a uno le hace daño. Con 0-4 no creo que sea el momento para dar voces”.

“Pero yo sigo siendo el mismo. Sigo trabajando igual, sigo dedicando las mismas horas. La situación es la que es, ya dije que aquí la suerte no vale para nada, hay que trabajar muchísimo. Quizás nos faltó un poco de trabajo a lo largo de la pretemporada, pero porque nos tocó así hacerla, porque tuvimos muchos problemas, pero las excusas no valen de nada. La realidad es que tenemos un punto de 12 posibles y que nos ha tocado este calendario y es lo que hay. Yo no voy a quejarme de nada y los jugadores siguen respondiendo de la misma manera desde el primer día desde que yo estoy aquí”, añadía.

A continuación, el entrenador daba, probablemente, la clave de todo: “Ojalá que cuando cojamos el tono físico para nuestra manera de jugar, podamos apretar mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora”. E insistía: "Nosotros hemos intentado un poco adaptarnos a la situación en cuanto a lo físico y a las incorporaciones últimas… Eso, si lo unes a que no estamos preparados para apretar alto y que cuando lo hacíamos nos cogían a contrapié... Hemos tenido que mantener ese equilibrio. La mentalidad no se puede perder, hay que ser muy agresivos cuando nos toque estar sin balón, y debemos generar más situaciones de gol".

"En pretemporada hemos estado entrenando con 10 jugadores de la primera plantilla. Hemos sufrido muchas bajas por lesiones, como Boyé el Flazo, Ponce, Verdú… y muchos más. Todo ello ante un inicio tan fuerte como el que teníamos. El problema es que no hemos tenido continuidad en pretemporada y nos falta ese fondo físico necesario para competir desde el inicio.

Complicado, pero "soy optimista porque entrenamos como animales, como víboras, y es lo que vamos a hacer hasta el final de semana". En lo personal, “estoy en el mismo momento, para seguir aportando y con la misma ilusión desde el primer día que llegué. Ojalá que esto se demuestre el domingo en el campo”.

¿Va a introducir cambios porque no están saliendo las cosas?

“Yo no me quedo quieto cuando las cosas no salen, pero tampoco cuando las cosas van bien. La última semana hubo cuatro cambios en la alienación. Cambiamos cosas pero de momento no conseguimos dar con la tecla”, contestaba Francisco, quien reconocía que “el equipo no está al 100% para competir ahora mismo porque hay muchos jugadores a los que les falta ritmo competitivo. No son excusas. Cada día el grupo está mejor, las ganas son enormes y nos enfrentamos a un rival muy bueno, en un partido complicado, que nosotros vamos a afrontar con nuestra gente”.

¿Habrá variaciones tácticas?

“Efectivamente. Ya lo hicimos del primer al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto. Y seguiremos haciéndolo. Pero los rivales han sido muy dominadores. Solo hemos tenido delante a un equipo, el Almería, con el que era jugar de tú a tú y en el que podíamos tener alternativas con balón. Los otros rivales nos han hecho sufrir porque nos han quitado el balón y no estamos preparados para correr como toca hacerlo".

¿Qué ha cambiado para el optimismo?

“Ya toca. Son cinco semanas de competición, los nuevos ya están más integrados en el grupo y están aportando mucho. Estoy contento porque llegamos preparados de cara al domingo. Habrá variantes en cuanto a nombres y lo táctico, pero necesitamos encontrar esa identidad de un equipo valiente, que crea en lo que hace y que genere ocasiones de gol, que en los últimos partidos nos ha costado muchísimo".

Después llega el Barcelona…

"No voy a pensar en el partido siguiente sino en este. No vale a quién te has enfrentado. Nos hubiera gustado tener más puntos. Llevamos uno y luchamos para tener 4 la semana que viene. Nos viene un rival difícil, que ganó 0-4 en Cádiz, que es muy bueno, pero nosotros tenemos que demostrar que tenemos alma y capacidad de reacción ante las situaciones adversas. Porque no podemos confundirnos, debemos saber quién somos y hacerlo de esta manera", detallaba.

¿Tiene el cuerpo técnico miedo a este partido? ¿Ha hablado con Bragarnik?

"A nadie le gusta estar en esta situación con 1 punto de 12. Pero todos los clubes en los que he estado han sido más o menos de la entidad del Elche. También nos pasó en un momento de la temporada pasada. Y salimos adelante con trabajo, compromiso. Para nada nos asusta ni nos preocupa. Nos hemos preocupado de trabajar fuerte y bien durante la semana y ojalá el domingo salga todo bien. Sobre Bragarnik, “hasta el último día que esté aquí, el 30 de junio que tengo mi final de contrato, la relación es fantástica y la comunicación es muy buena. Al finalizar el último partido, la propiedad nos dio los ánimos suficientes para sobreponernos, sin escapar de la realidad para que volvamos a ser los mismos y competir al nivel que queremos".

¿Pueden ser titulares los dos últimos fichajes?

La incorporación de Fede ha sido buena porque nos da veteranía, pero lleva dos años jugando muy poco, lo que le hace estar un poco falto de ritmo. Nico viene de competir y ha sido una sorpresa muy grata porque es un jugador muy dinámico, de mucha velocidad, de llegada, de buena decisión en campo contrario. Creo que es una muy buena incorporación y que se va a adaptar rápido. Pero en su puesto también está el recién incorporado Carlos Clerc, que “llevaba seis meses sin jugar, el domingo sufrió en su primer partido porque tenía que sufrir. Hay que ponerlo también para que coja ese fondo físico necesario y en un principio tiene todas las papeletas para jugar domingo”.

El rival…

"El Athletic es un equipo peligroso, con mucha verticalidad, con jugadores de un nivel enorme que están jugando muy bien pese a no sacar resultados en casa. Que con espacios te hacen daño, tenemos que estar muy bien en los duelos y en las vigilancias. Que juega con balón y que con Valverde es muy distinto al del año pasado".

¿Los jugadores deben dar más nivel?

"Por su puesto, sí, pero no solo los jugadores. Nosotros también. No hemos dado nuestro mejor nivel en este inicio, pero todo el mundo quiere poner de su parte y sacar lo mejor de sí mismo. Los jugadores tienen en su mirada el ayudar, el aportar. Todos necesitamos los puntos para hacer la semana que viene diferente".