Muy tocado. Así ha comparecido Francisco a la rueda de prensa más difícil desde que es el entrenador del Elche CF, tras la derrota por 1-4 frente al Athletic Club de Bilbao. El técnico franjiverde ha admitido que era un momento «difícil» para encontrar soluciones. Pero al mismo tiempo, ha asegurado que «mañana -por hoy-» se levantará con «todas las fuerzas del mundo» para encontrarlas y tratar de revertir la complicada situación por la que atraviesa el conjunto ilicitano.

El preparador almeriense ha lamentado que «los errores nos condenan» y ha admitido que «la sensación es muy mala». «Hemos perdido todo los duelos defensivos. Estamos en un momento de sufrimiento y hay que pasarlo con la estabilidad emocional que se debe tener», ha indicado el entrenador.

«Pensábamos que hoy -por ayer- podía ser el día de dar la vuelta a la situación sumar, pero, muy pronto, se nos vino todo abajo. No estamos en el camino y nos toca seguir», comentó Francisco.

El técnico reconoció que durante el partido, sobre todo en la primera parte, no encontró soluciones a los males del equipo y que él mismo se hubiera cambiado.

El preparador del conjunto ilicitano explicó que en el descanso, con 0-4, le comentó a sus jugadores que había que defender la identidad del club y que por amor propio habían intentado ganar al menos el parcial de la segunda parte.

En cuanto a su relación con el propietario del club, Christian Bragarnik, señaló sigue siendo buena y que trata de encontrar soluciones cambiando las alineaciones, pero, que, de momento, no las encuentra: «Estoy jodido, pero mañana tendremos que levantarnos», reiteró Francisco, quien dijo que tenía la «experiencia» suficiente como para poder cambiar la situación. «Un año estuve diez y doce jornadas sin ganar en Primera División (en el Almería) y, al final, el equipo se salvó, pero soy el primero que reconoce que las cosas no están saliendo»

Fidel Chaves

Por su parte, Fidel Chaves, segundo capitán de la plantilla, aseguró que había sido «uno de los partidos más duros que he vivido en mi carrera. La gente nos estaba increpando en la primera parte y habría sido igual que yo hubiera estado en el terreno de juego. Habría cambiado a los veinticinco de la plantilla».

«En la segunda mitad tratamos de resetear y ahora lo que debemos hacer es defender esta camiseta como se merece. Los futbolistas no hemos estado a la altura, no es una cuestión del técnico. Hemos trabajado muy bien durante la semana y el entrenador ha dado las dos mejores charlas, tanto antes del partido como en el descanso que yo recuerdo. No es culpa suya. Ya ha demostrado que sabe salir de situaciones difíciles», comentó el extremo onubense, que pidió «perdón» a la afición y dijo: «A partir de ahora, menos hablar y más trabajar», agregó.